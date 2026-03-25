Giải trí

Hơn 1.000 người "truy tìm" GREY D khắp TP HCM

Thùy Trang

(NLĐO) - "Hoàng tử nhạc số" GREY D trở lại sau 2 năm: Tung game săn tìm khắp TP HCM, hơn 1.000 người nhập cuộc chỉ trong 48 giờ.

Chiến dịch comeback độc lạ của hoàng tử nhạc số GREY D

Hơn 1000 người "truy tìm" GREY D khắp TP HCM - Ảnh 1.

Hơn 1000 người "truy tìm" GREY D khắp TP HCM

Hơn 1000 người đang đi tìm GREY D khắp TP HCM, đánh dấu một trong những màn khởi động comeback (trở lại) độc đáo và sôi động bậc nhất Vpop thời điểm hiện tại.

Sau 2 năm gần như ở ẩn, "hoàng tử nhạc số" chính thức quay trở lại với full album đầu tay mang tên "Ánh sáng màn đêm" dự kiến phát hành ngày 29-3, mở màn bằng video leak 25 giây gây xôn xao mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, GREY D tiếp tục kéo khán giả bước vào thế giới âm nhạc của mình bằng trò chơi tương tác ngoài đời thực mang tên "GREY D ĐÂU?", một chiến dịch quảng bá mang đậm dấu ấn cá nhân và tư duy sáng tạo khác biệt.

Chiến dịch này tiếp tục khẳng định phong cách quảng bá không đi theo lối mòn của nam nghệ sĩ và công ty quản lý, mở ra không gian tương tác không giới hạn cho người hâm mộ và idol. Đây không phải lần đầu tiên GREY D và ST.319 gây chú ý bởi chiến dịch quảng bá sáng tạo.

Hơn 1000 người "truy tìm" GREY D khắp TP HCM - Ảnh 2.

Chiến dịch comeback độc lạ của "hoàng tử nhạc số" GREY D

Sau 2 ngày công bố, hơn 1.000 tài khoản đã đăng ký tham gia, nhanh chóng tạo nên làn sóng săn tìm GREY D trên khắp các địa điểm tại TP HCM. Trò chơi vận hành dưới hình thức "map tìm kho báu", nơi người chơi lần theo các gợi ý để khám phá những điểm đến được nam nghệ sĩ "cài cắm".

Những người về đích sớm nhất đã trực tiếp giành được vé tham dự buổi listening album riêng cùng GREY D, nơi khán giả có cơ hội gặp mặt và thưởng thức trước các sản phẩm âm nhạc mới.

Không chỉ dừng ở yếu tố giải trí, hoạt động này còn mang lại trải nghiệm tích cực khi nhiều người tham gia chia sẻ họ đã "đi bộ hàng chục ngàn bước mỗi ngày", khám phá thành phố theo cách hoàn toàn mới. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bài đăng chia sẻ hành trình "đi tìm GREY D" liên tục xuất hiện, góp phần đẩy cao mức độ thảo luận xoay quanh dự án comeback lần này.

2 năm trở lại, GREY D có gì?

Hơn 1000 người "truy tìm" GREY D khắp TP HCM - Ảnh 3.

Sau 2 năm trở lại, GREY D không còn dáng dấp hoàng tử

Trở lại sau 2 năm im ắng, GREY D không chỉ khiến công chúng chú ý bởi cách làm truyền thông mà còn bởi sự thay đổi mạnh mẽ về hình ảnh. Nam nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình lãng tử pha chút du mục và thần bí, mái tóc dài cùng đạo cụ gậy, đặt trong những bối cảnh mang màu sắc siêu thực.

GREY D vốn được biết đến như một nghệ sĩ "all-in" cho âm nhạc, sở hữu khả năng sáng tác và giọng hát được đánh giá cao từ sớm. Tính cách kín tiếng, có phần bí ẩn nhưng lại pha trộn sự hài hước và tinh quái đã tạo nên một hình ảnh riêng biệt, khó trộn lẫn trong Vpop.

Hơn 1000 người "truy tìm" GREY D khắp TP HCM - Ảnh 4.

Sự lột xác của GREY D mang đến sự thú vị cho khán giả

Visual trưởng thành, đậm chất điện ảnh đánh dấu sự lột xác của GREY D sau 2 năm. Không còn gói gọn bản thân trong hình tượng hoàng tử, GREY D linh hoạt biến hoá, thế mạnh nhan sắc tiếp tục là yếu tố giúp nam nghệ sĩ giữ vững sức hút, đặc biệt khi những hình ảnh mới liên tục được cập nhật từ chính các địa điểm trong trò chơi, khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán.

Sau quãng thời gian dài vắng bóng, GREY D đang cho thấy một màn trở lại được chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ ở âm nhạc mà còn ở cách kể câu chuyện với khán giả.

