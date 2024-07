Hơn 1.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập tại Bình Thuận, Ninh Thuận

Sáng 1-7, tại TP Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ ra mắt 691 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 691 thôn, khu phố với quân số dự kiến khoảng 2.727 thành viên.

Tổ được kiện toàn từ 3 lực lượng: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, lực lượng Dân phòng và tiến hành tuyển mới theo quy định.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (giữa), trao hoa chúc mừng lực lượng



Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động có nề nếp, thực hiện tốt mối quan hệ công tác theo đúng quy định.



Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, phát biểu tại buổi lễ



Đồng thời, ông Dũng cũng yêu cầu lực lượng này tập trung làm tốt công tác hỗ trợ nắm tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, hỗ trợ công an cấp xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, góp sức trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Bình Thuận tham gia diễn tập tình huống giả định



Sáng cùng ngày, tại Quảng trường 16-4, TP Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ra mắt 397 Tổ bảo vệ an ninh trật tự, tương ứng với 397 thôn, khu phố, với 1.475 người tham gia.

397 Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại Ninh Thuận ra mắt. Ảnh: Đức Minh



Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đề nghị Công an tỉnh quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.



Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Đức Minh



Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Ninh Thuận tham gia diễn tập. Ảnh: Đức Minh



Các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định đối với lực lượng này, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.