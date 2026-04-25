Lao động

Hơn 13.000 người ở Cà Mau được tiếp cận cơ hội việc làm ổn định

Vân Du

(NLĐO) – Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau đã thu hút nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhu cầu hơn 13.000 lao động.

Ngày 25-4, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026 tại phường Bạc Liêu.

Người lao động được tư vấn, lựa chọn công việc phù hợp tại Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau

Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau diễn ra từ ngày 25 đến 27-4 nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm, định hướng nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng tiếp cận thị trường lao động.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt, phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội việc làm

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết chính sách chăm lo, tạo việc làm cho người lao động, đoàn viên, thanh niên… là vấn đề rất quan trọng nên luôn được các cấp, ngành chức năng và toàn xã hội quan tâm.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại và hội nhập không chỉ góp phần tạo việc làm bền vững mà còn nâng cao thu nhập cho người dân.

Sự kiện đã thu hút đông đảo người lao động trên địa bàn tỉnh và nhiều doanh nghiệp tham gia. Tại sự kiện lần này, gần 20 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhu cầu hơn 13.000 lao động gồm những ngành, nghề như: chế biến, xây dựng, nông nghiệp, sản xuất, chế tạo…


