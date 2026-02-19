HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Những bệnh thường gặp khi du xuân

N.Dung

(NLĐO) - Phòng bệnh thường gặp khi du xuân là khuyến cáo của ngành y tế trước nguy cơ cúm mùa, sởi và ngộ độc thực phẩm tăng dịp đầu năm.

Mùa xuân, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán, thời tiết giao mùa thất thường cùng hoạt động du xuân, tụ tập đông người khiến nguy cơ bệnh truyền nhiễm và bệnh mùa gia tăng.

Những bệnh thường gặp khi du xuân - Ảnh 1.

Du xuân là thói quen của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: VTC

Cúm mùa – kẻ "thường trú" giao mùa

Theo Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), thời tiết mưa ẩm, giao mùa cuối năm và sau Tết là điều kiện thuận lợi để virus cúm phát triển, lây lan trong cộng đồng. Môi trường lạnh ẩm làm suy giảm sức đề kháng đường hô hấp, trong khi việc đi lại, dự lễ hội đầu năm khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao.

Những bệnh thường gặp khi du xuân - Ảnh 3.

Nhiều bệnh nhân nhiễm cúm nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Đặng Thanh

Cúm mùa thường biểu hiện bằng sốt, ho, đau họng, đau đầu, mệt mỏi. Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Ngành y tế khuyến cáo người dân che miệng khi ho, hắt hơi; đeo khẩu trang nơi đông người; rửa tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp. Tiêm vắc-xin cúm hằng năm vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, đặc biệt cần thiết với nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, nhân viên y tế và người mắc bệnh mạn tính.

Sởi, thủy đậu dễ lây mùa lễ hội

Sởi và thủy đậu cũng có xu hướng gia tăng khi người dân tụ tập đông người, nhất là trong các lễ hội xuân. Sởi gây sốt, phát ban và có thể biến chứng viêm phổi, viêm não, nhất là ở trẻ nhỏ và người suy giảm miễn dịch. Thủy đậu biểu hiện bằng các nốt phỏng nước trên da, lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp.

Tiêm chủng đầy đủ theo lịch (sởi – quai bị – rubella, thủy đậu), giữ vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc với người bệnh là những biện pháp phòng ngừa quan trọng.

Sốt xuất huyết – mầm bệnh không chỉ mùa mưa

Dù thường bùng phát vào mùa mưa, sốt xuất huyết vẫn có thể xuất hiện sau Tết khi thời tiết ấm lên, nước đọng trong nhà và sân vườn tạo điều kiện cho muỗi sinh sản. Bệnh gây sốt cao, đau nhức cơ thể, có nguy cơ biến chứng nặng nếu không được theo dõi.

Những bệnh thường gặp khi du xuân - Ảnh 4.

Sốt xuất huyết có thể xuất hiện sau Tết khi thời tiết ấm lên

Giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6–7 của bệnh là thời điểm nguy hiểm, có thể xảy ra thoát huyết tương, cô đặc máu hoặc sốc. Người dân cần loại bỏ vật chứa nước đọng, ngủ màn và sử dụng biện pháp chống muỗi khi ra ngoài.

Bệnh hô hấp, dị ứng gia tăng

Mùa xuân với thời tiết giao mùa thất thường, độ ẩm cao cùng phấn hoa, nấm mốc và bụi khiến nhiều người dễ bị kích ứng đường hô hấp, đặc biệt là người có cơ địa dị ứng hoặc hen phế quản. Việc đi lại nhiều, tham gia lễ hội đông người cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Người có cơ địa dị ứng nên giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, đeo khẩu trang khi ra ngoài, vệ sinh mũi họng thường xuyên và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ngộ độc thực phẩm sau Tết

Tết là dịp gia đình sum họp, lễ hội và tiệc tùng diễn ra liên tục. Thời tiết nắng ấm, nồm ẩm khiến thực phẩm nếu không được bảo quản đúng cách dễ làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy và ngộ độc.

Việc ăn uống thất thường, tiệc tùng kéo dài và di chuyển nhiều ngày liền cũng khiến cơ thể mệt mỏi, suy giảm sức đề kháng, ảnh hưởng sức khỏe trong những ngày đầu năm.

Những bệnh thường gặp khi du xuân - Ảnh 5.

Món ăn nhiều đạm, chất béo ngày Tết dễ gây rối loạn tiêu hóa

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết nếu chủ quan trong lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm, người dân dễ đối mặt nguy cơ ngộ độc, rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, cúm mùa, tai nạn do động vật cắn và các sự cố y tế ngoài ý muốn cũng có xu hướng gia tăng dịp Tết do thay đổi sinh hoạt, đi lại và tụ tập đông người.

Để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm trong Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát dịch vụ nấu ăn lưu động, tiệc cưới, liên hoan đông người; kiên quyết đình chỉ cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Tin liên quan

Năm mới, ăn gì để có thể “trường sinh bất lão”

Năm mới, ăn gì để có thể “trường sinh bất lão”

(NLĐO) - Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy "bí kíp trường sinh bất lão" có thể nằm ngay trong bếp nhà bạn

Hàng trăm ca cấp cứu vì tai nạn, pháo nổ trong ngày Tết

(NLĐO) - Hàng trăm trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua, nhiều ca nhập viện, ghi nhận tử vong nghi liên quan tai nạn.

Bé trai chào đời rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

(NLĐO) - Chào đời rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, bé trai Nguyễn Thế Minh Khôi nặng 3 kg trở thành công dân nhí đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

ngộ độc thực phẩm nguy cơ cao dịp Tết bệnh thường gặp Tết Nguyên đán Tết 2026 bính ngọ chơi xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo