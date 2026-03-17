Bạn đọc

Hơn 2 tháng, trên 1.700 ô tô bị phạt nguội trên cao tốc TPHCM - Vân Phong

Anh Vũ

(NLĐO) - Theo cảnh sát, nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc là do sự chủ quan, thiếu tuân thủ quy định về an toàn...

Ngày 17-3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã ghi hình phạt nguội hơn 1.700 ô tô trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Hơn 2 tháng, hơn 1.700 ô tô bị phạt nguội trên cao tốc TPHCM - Vân Phong - Ảnh 1.

Một xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội 6 đã xử phạt hàng loạt tài xế vi phạm an toàn giao thông trên cao tốc. Trong đó, 67 trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc; 262 trường hợp dừng, đỗ tại nơi có biển "cấm dừng xe và đỗ xe"; 20 trường hợp chạy vào làn dừng khẩn cấp; 17 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước; 235 trường hợp quá tốc độ; 169 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu. Đồng thời gửi thông báo phạt nguội hơn 1.700 trường hợp vi phạm tốc độ và nhiều hành vi khác.

Bên cạnh xử phạt, lực lượng CSGT cũng duy trì tuần tra cơ động 24/24, phát loa tuyên truyền trực tiếp trên tuyến; tổ chức hội nghị tuyên truyền cho doanh nghiệp, lái xe; cưỡng chế các phương tiện có dấu hiệu mất an toàn ra khỏi cao tốc;...

Theo cảnh sát, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là do sự chủ quan, thiếu tuân thủ quy định an toàn tối thiểu khi lưu thông trên cao tốc. Điển hình vào ngày 14-3, ô tô con dừng đỗ trên làn xe chạy không có cảnh báo, xe tải phía sau không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương. 

Lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế chuẩn bị sức khỏe tốt, tinh thần tỉnh táo trước khi điều khiển phương tiện. Khi buồn ngủ phải xuống ngay nút giao hoặc trạm dừng nghỉ gần nhất để nghỉ ngơi; tuyệt đối không dừng, đỗ tại làn hoặc dải dừng khẩn cấp để ngủ.

Khi gặp sự cố bất khả kháng phải nhanh chóng đưa xe vào làn/dải dừng khẩn cấp (nếu có thể); bật đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt vật cảnh báo phía sau tối thiểu 150 m; đưa toàn bộ người trên xe ra khỏi phương tiện và đứng phía sau lan can an toàn; liên hệ lực lượng chức năng qua số điện thoại 19008099 để được hỗ trợ kịp thời.

Tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong, dài 463 km, là trục giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh Miền Nam - Miền Trung - Miền Bắc, gồm 6 đoạn tuyến: TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Phan Thiết - Dầu Giây; Phan Thiết - Vĩnh Hảo; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Nha Trang - Cam Lâm; Nha Trang - Vân Phong.

Toàn tuyến có khoảng 150 km có làn dừng xe khẩn cấp liên tục, hơn 300 km còn lại chỉ bố trí các dải dừng khẩn cấp không liên tục, cách nhau 4-5 km/điểm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất cao nếu người điều khiển phương tiện không tuân thủ nghiêm các quy định an toàn khi lưu thông.

CSGT TPHCM trích xuất camera xử phạt xe đầu kéo

CSGT TPHCM trích xuất camera xử phạt xe đầu kéo

