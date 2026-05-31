Hơn 200 tấn cá chết ở hồ Trị An: Vẫn đang tìm nguyên nhân, hỗ trợ di chuyển các lồng bè

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hơn 200 tấn cá chết ở hồ Trị An: Vẫn đang tìm nguyên nhân, hỗ trợ di chuyển các lồng bè

Minh Châu

(NLĐO)-Hiện nay, ngành chức năng TP Đồng Nai đang lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết, cũng như hỗ trợ người dân di chuyển các lồng bè

Liên quan vụ hơn 200 tấn cá chết trên các lồng bè ở hồ Trị An, chiều 31-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, cho biết hiện nay Sở đang lấy mẫu xét nghiệm nên chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế có thể do mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt. Vì khu vực này chủ yếu là do người dân nuôi tự phát, không kiểm soát.

Clip cá chết trên các lồng bè ở hồ Trị An

Về chính sách hỗ trợ các hộ nuôi cá bị thiệt hại, ông Thắng cho hay hiện nay Sở đang rà soát, nghiên cứu những cơ chế chính sách theo đúng quy định. Trước mắt, nhằm chia sẻ thiệt hại với người dân, Sở cùng với địa phương đưa lực lượng xuống hỗ trợ chuyển cá chết vào bờ xử lý theo đúng quy định về môi trường, cũng như hỗ trợ người dân di chuyển các lồng bè cho phù hợp.

- Ảnh 1.

Cá chết trên các lồng bè ở hồ Trị An được thu gom đưa vào bờ xử lý

Về giải pháp lâu dài, ông Thắng thông tin sắp tới sẽ sắp xếp lại việc chăn nuôi theo đúng quy chuẩn, rà soát việc đăng ký chăn nuôi có sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền theo quy định. Kiểm soát nguồn giống, an toàn dịch bệnh, chia sẻ kỹ thuật về chăn nuôi. Kiểm soát nguồn thức ăn, bởi qua sự cố này cho thấy có một phần do nguồn thức ăn tươi sống do người dân bỏ xuống gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến chăn nuôi.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng TP Đồng Nai hỗ trợ người dân vớt cá chết đưa vào bờ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 31-5, lực lượng chức năng phường Trị An và các ngành chức năng TP Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ người dân vớt số cá chết trên các lồng bè ở hồ Trị An.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Trị An, cho biết cá của nhiều hộ dân nuôi trên hồ Trị An bất ngờ chết nổi trắng bè sau các trận mưa lớn tối 30 và sáng 31-5. Bước đầu ghi nhận có khoảng hơn 200 tấn các loại cá chép, mè của 15 hộ dân bị chết.

Tin liên quan

Hơn 10 tấn cá chết bốc mùi nồng nặc trên hồ điều hòa

Hơn 10 tấn cá chết bốc mùi nồng nặc trên hồ điều hòa

(NLĐO)- Trong những ngày qua, hàng tấn cá chết trương phình, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ điều hòa CV1 và dạt kín nhiều khu vực ven bờ.

Hàng tấn cá chết trắng hồ ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Hàng tấn cá rô phi sắp đến ngày thu hoạch bỗng chết bất thường, nổi trắng hồ ở Thanh Hóa, chủ hồ nghi ngờ cá chết do nguồn nước bị ô nhiễm

Vụ cá chết hàng loạt trên sông: Kết quả phân tích các mẫu nước

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, hiện chưa có cơ sở xác định thủy sản chết hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm.

lực lượng chức năng quản lý nhà nước hỗ trợ người dân cá chết sở nông nghiệp TP Đồng Nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo