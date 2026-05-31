Hơn 200 tấn cá chết ở hồ Trị An: Vẫn đang tìm nguyên nhân, hỗ trợ di chuyển các lồng bè

Liên quan vụ hơn 200 tấn cá chết trên các lồng bè ở hồ Trị An, chiều 31-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, cho biết hiện nay Sở đang lấy mẫu xét nghiệm nên chưa có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế có thể do mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt. Vì khu vực này chủ yếu là do người dân nuôi tự phát, không kiểm soát.

Clip cá chết trên các lồng bè ở hồ Trị An

Về chính sách hỗ trợ các hộ nuôi cá bị thiệt hại, ông Thắng cho hay hiện nay Sở đang rà soát, nghiên cứu những cơ chế chính sách theo đúng quy định. Trước mắt, nhằm chia sẻ thiệt hại với người dân, Sở cùng với địa phương đưa lực lượng xuống hỗ trợ chuyển cá chết vào bờ xử lý theo đúng quy định về môi trường, cũng như hỗ trợ người dân di chuyển các lồng bè cho phù hợp.

Cá chết trên các lồng bè ở hồ Trị An được thu gom đưa vào bờ xử lý

Về giải pháp lâu dài, ông Thắng thông tin sắp tới sẽ sắp xếp lại việc chăn nuôi theo đúng quy chuẩn, rà soát việc đăng ký chăn nuôi có sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền theo quy định. Kiểm soát nguồn giống, an toàn dịch bệnh, chia sẻ kỹ thuật về chăn nuôi. Kiểm soát nguồn thức ăn, bởi qua sự cố này cho thấy có một phần do nguồn thức ăn tươi sống do người dân bỏ xuống gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến chăn nuôi.

Lực lượng chức năng TP Đồng Nai hỗ trợ người dân vớt cá chết đưa vào bờ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 31-5, lực lượng chức năng phường Trị An và các ngành chức năng TP Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ người dân vớt số cá chết trên các lồng bè ở hồ Trị An.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Trị An, cho biết cá của nhiều hộ dân nuôi trên hồ Trị An bất ngờ chết nổi trắng bè sau các trận mưa lớn tối 30 và sáng 31-5. Bước đầu ghi nhận có khoảng hơn 200 tấn các loại cá chép, mè của 15 hộ dân bị chết.