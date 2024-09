30 Anh trai chụp ảnh với khán giả trong đêm Concert Anh Trai "Say Hi"

Tối 28-9, tại Concert Anh Trai "Say Hi", DatVietVAC vinh hạnh nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Tham dự Đêm 1 Anh Trai "Say Hi" Concert 2024 có sự tham dự của: Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông, NSND Trần Ly Ly - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ông Trần Hoàng Ngân - Trợ lý Bí thư Thành ủy TP HCM cùng đông đảo các nghệ sĩ, khách mời.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đã thay mặt Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng đến DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) bằng khen ghi nhận thành tích xuất sắc trong hành trình 30 năm đóng góp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Đây là niềm tự hào và là sự khích lệ to lớn với DatVietVAC, các công ty thành viên và toàn thể nhân viên.

Cũng tại sự kiện, DatVietVAC công bố tặng 1.000 vé Đêm 2 Concert cho Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, sẵn sàng đưa các bạn trẻ hòa mình vào không khí cuồng nhiệt cùng thần tượng.

Tầm ảnh hưởng của Anh Trai "Say Hi" còn vượt ngoài lãnh thổ Việt Nam: Chương trình có mặt trong Top 100 video có lượt xem nhiều nhất toàn cầu; Trong 24 giờ, âm nhạc của chương trình xâm chiếm BXH Top YouTube Music Trending tại Úc, Hàn Quốc, Nga. Chương trình đã nâng tầm nghệ sĩ trẻ trở thành những idol toàn diện, từ khả năng trình diễn hát, rap, vũ đạo cho đến sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Khán giả đã cổ vũ từng tiết mục của chương trình, sự sôi động làm nên một thương hiệu lớn khi mà "Anh Trai Say Hi Concert 2024" đêm đầu tiên đã khép lại thành công với lượng khán giả hùng hậu phủ kín khán đài.

Sự xuất hiện của 30 Anh Trai và dàn nghệ sĩ khách mời, tạo nên một sức hút lớn với âm nhạc sôi động và đầy cảm xúc tại công viên bờ sông Sài Gòn (Thủ Thiêm, TP Thủ Đức).

Hành trình 30 năm DatVietVAC từng ngày thay đổi cách nhìn về truyền thông giải trí tại Việt Nam chính là cảm hứng để Original Content Anh Trai "Say Hi" được ra mắt, ghi dấu trong lòng khán giả và sẵn sàng bùng nổ trong đêm Concert tối nay.

Phát biểu tại concert, ông Bảo Thái – Managing Director Content Hub DatVietVAC Group Holdings, cho biết: "Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh Trai "Say Hi" ra đời đã góp phần quảng bá, đóng góp định dạng vào "Không gian Văn hóa TP HCM", xây dựng niềm tin yêu và lòng tự hào của người dân đối với thành phố.

Mối tiết mục đều tạo được sự bùng nổ, sinh động, mang lại cho khán giả sự phấn khởi

Hành trình của Anh Trai "Say Hi" suốt 3 tháng qua và Concert đêm nay đã và đang tạo nên những điểm chạm cảm xúc choáng ngợp bất ngờ và rất khó quên. Nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt của triệu triệu trái tim từ Nam ra Bắc, và hưởng ứng của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, Anh Trai "Say Hi" - một format hoàn toàn mới 100%, Make in Việt Nam, đã ghi nhận lượt xem kỷ lục, lan tỏa mạnh mẽ âm nhạc thịnh hành và suối nguồn năng lượng tươi trẻ đến khán giả mọi lứa tuổi từ 7-70 trong cùng một mái ấm gia đình."

"Tôi thật sự bất ngờ trước những thành công của Anh Trai "Say Hi" nói chung và sức hút của Concert đêm nay. Các bạn mang tới những giá trị âm nhạc rất Việt Nam lên sóng truyền hình, tiếp đó là lan toả ra toàn thế giới. Tôi tin Anh trai Say Hi đã thành công khi xây dựng nên được một thương hiệu âm nhạc, giúp phát triển nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam, kiến tạo cầu nối đưa giá trị văn hóa Việt Nam đến với thế giới và ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là "điểm đến" văn hóa hấp dẫn thu hút khán giả quốc tế" - Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nói.

Hơn 20 ngàn khán giả đã cổ vũ nồng nhiệt Anh Trai "Say Hi" Concert 2024

Ông Bảo Thái chỉa sẻ "Chúng tôi biết có rất nhiều khán giả chưa được tham gia đêm Concert hôm này. Vì vậy, DatVietVAC quyết định sẽ tổ chức đêm concert thứ 2 của Anh Trai "Say Hi" tại TP.HCM vào ngày 19-10 tới đây tại Vạn Phúc City. Và vinh hạnh được dành tặng 1.000 vé đến Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM cho các bạn trẻ hiếu học và tài năng".





Sự đầu tư đầy sáng tạo của ê kíp thực hiện "Anh Trai Say Hi Concert 2024" đã mang lại sự mãn nhãn cho fan âm nhạc Việt, hứa hẹn vươn tầm quốc tế với những show hoành tráng

Tiết mục "Bao lời con chưa nói" do Anh Tú Atus, Song Luân, Anh Tú, Dương Domic, Quang Trung cùng NSND Kim Xuân trình diễn một lần nữa khiến khán giả đêm concert xúc động và càng ý nghĩa hơn khi dưới khán đài có bố mẹ ca sĩ Dương Domic, Quang Trung theo dõi tiết mục này.

Đón tuổi mới trên sân khấu Đêm Anh Trai "Say Hi" Concert 2024, HIEUTHUHAI đã có một sinh nhật ấm áp với đầy ắp tình yêu thương của các anh em trong chương trình, các fan và khán giả concert.



Trong 3 thập kỷ qua, DatVietVAC Group Holdings với các công ty thành viên như Dong Tay Promotion, Vie Channel, VieON, TKL, M&T Pictures… là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ truyền thông giải trí tại Việt Nam, đứng sau những chương trình giải trí có tiếng vang và có sức ảnh hưởng lớn trong thị trường như chương trình Anh Trai "Say Hi", Rap Việt, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, Our Song Vietnam… Từ những chương trình giải trí phủ sóng đa nền tảng, những nội dung của công ty hiện hữu và gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của hàng triệu gia đình Việt. Công ty còn là nơi quy tụ các nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo nội dung và các kênh truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả Việt trong nước và trên thế giới. Say Hi là một chương trình bom tấn do người Việt sáng tạo, đã đạt được lượt xem rất lớn trên toàn cầu và những kỷ lục: • 11/14 tập phát sóng đạt Top 1 Trending YouTube • Top 1 chương trình nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam, dẫn đầu cùng lúc 3 BXH trên Spotify: Daily Top Artists; Weekly Top Artists; Weekly Top Albums • 45/51 phần trình diễn lọt Top Trending YouTube For Music