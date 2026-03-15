Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hơn 2,8 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa đã đi bỏ phiếu

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đến 17 giờ ngày 15-3, tại Thanh Hóa đã có hơn 2,8 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đạt tỉ lệ 99,14%

Chiều 15-3, theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17 giờ ngày 15-3, trên địa bàn tỉnh có 2.829.733 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,14%.

Hơn 2,8 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa đã đi bỏ phiếu - Ảnh 1.

Cử tri Công an tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Hạc Thành

Theo báo cáo, có nhiều điểm bỏ phiếu đã hoàn thành việc bầu cử từ rất sớm, với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Theo đó, toàn tỉnh Thanh Hóa có 54 xã đạt tỉ lệ cử tri đi bầu 100% và sớm như: Hà Long, Tân Tiến, Ba Đình, Mường Chanh, Quan Chiểu, Mường Lát, Na Mèo, Sơn Thủy, Hóa Quỳ…

Báo cáo cũng cho thấy tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, khoa học, các cử tri đi bỏ phiếu được hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Hơn 2,8 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa đã đi bỏ phiếu - Ảnh 2.

Cử tri xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành việc bỏ phiếu

Lực lượng công an, quân sự và các lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tại 100% khu vực bỏ phiếu. Trong suốt ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không phát sinh điểm nóng hay sự cố ảnh hưởng đến hoạt động bỏ phiếu.

Cô dâu, chú rể mặc áo cưới đi bầu cử

Cô dâu, chú rể mặc áo cưới đi bầu cử

(NLĐO- Niềm vui của ngày cưới càng trọn vẹn hơn khi cô dâu, chú rể mặc áo cưới cùng nhau thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân.

Cụ bà 116 tuổi ở Đà Nẵng tự tay bỏ phiếu bầu cử tại nhà

(NLĐO) - Cụ bà 116 tuổi ở xã Hòa Vang tự tay bỏ phiếu tại nhà khi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến phục vụ

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son lần đầu đi bầu cử

(NLĐO)- Cùng với hơn 79 triệu cử tri cả nước, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội bỏ phiếu kín
