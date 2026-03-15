Hơn 2,8 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa đã đi bỏ phiếu

Chiều 15-3, theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17 giờ ngày 15-3, trên địa bàn tỉnh có 2.829.733 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,14%.

Cử tri Công an tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Hạc Thành

Theo báo cáo, có nhiều điểm bỏ phiếu đã hoàn thành việc bầu cử từ rất sớm, với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Theo đó, toàn tỉnh Thanh Hóa có 54 xã đạt tỉ lệ cử tri đi bầu 100% và sớm như: Hà Long, Tân Tiến, Ba Đình, Mường Chanh, Quan Chiểu, Mường Lát, Na Mèo, Sơn Thủy, Hóa Quỳ…

Báo cáo cũng cho thấy tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, khoa học, các cử tri đi bỏ phiếu được hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Cử tri xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành việc bỏ phiếu

Lực lượng công an, quân sự và các lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tại 100% khu vực bỏ phiếu. Trong suốt ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không phát sinh điểm nóng hay sự cố ảnh hưởng đến hoạt động bỏ phiếu.