Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cô dâu, chú rể mặc áo cưới đi bầu cử

Tr.Đức

(NLĐO- Niềm vui của ngày cưới càng trọn vẹn hơn khi cô dâu, chú rể mặc áo cưới cùng nhau thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân.

Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại thôn Mạc Thị Bưởi, xã Nam Sách, TP Hải Phòng, có cặp cô dâu và chú rể trong trang phục cưới đến nhà văn hóa thôn để thực hiện quyền công dân.

Cô dâu chú rể mặc áo cưới đi bầu cử trong ngày cưới 2026 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực bỏ phiếu

Sáng 15-3, anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 2001, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam) và chị Dương Thị Hà Phương tổ chức lễ thành hôn. Trong niềm vui của ngày trọng đại, đôi bạn trẻ vẫn dành thời gian đưa mẹ ra khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Mạc Thị Bưởi để tham gia bầu cử, sau khi hoàn thành các nghi thức của lễ thành hôn.

Dù hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng anh Hiếu và chị Phương vẫn mong muốn được cùng gia đình hòa chung không khí của ngày hội lớn. Hình ảnh cô dâu, chú rể tay trong tay đưa mẹ đến điểm bỏ phiếu đã thu hút sự chú ý và mang lại nhiều cảm xúc cho các cử tri có mặt tại khu vực bầu cử.

Hai vợ chồng trẻ cũng tranh thủ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm tại khu vực nhà văn hóa thôn để lưu lại một kỷ niệm đẹp, khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đặc biệt của cuộc đời, khi niềm vui riêng của gia đình hòa cùng không khí của ngày hội dân chủ.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ này, anh Nguyễn Minh Hiếu cho biết ngày cưới là cột mốc quan trọng trong cuộc sống của hai vợ chồng. Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi cả hai được cùng nhau thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Không chỉ vì đây là ngày chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, mà còn vì chúng tôi được cùng nhau thực hiện nghĩa vụ công dân trong một thời khắc rất đặc biệt" - anh Hiếu chia sẻ.

Câu chuyện nhỏ nhưng giàu ý nghĩa của đôi vợ chồng trẻ đã lan tỏa thông điệp tích cực về tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Hình ảnh ấy góp phần làm nên bức tranh đẹp trong ngày hội non sông, khi mỗi người dân đều chung tay thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son lần đầu đi bầu cử

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son lần đầu đi bầu cử

(NLĐO)- Cùng với hơn 79 triệu cử tri cả nước, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cụ bà 116 tuổi ở Đà Nẵng tự tay bỏ phiếu bầu cử tại nhà

(NLĐO) - Cụ bà 116 tuổi ở xã Hòa Vang tự tay bỏ phiếu tại nhà khi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến phục vụ

Thùng phiếu lưu động giúp người yếu thế thực hiện quyền bầu cử

(NLĐO) - Việc linh hoạt đưa thùng phiếu đến tận cơ sở đã giúp các cử tri đặc biệt trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

