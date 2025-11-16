Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, giành chức vô địch pickleball PPA Tour Úc

Trong sáng 16-11, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đụng độ nhau để xác định nhà vô địch đơn nam chuyên nghiệp PPA Tour Úc. Trong set đầu, Lý Hoàng Nam là người mở điểm nhưng Vinh Hiển từng bước vươn lên dẫn 3-1, 5-2 và 10-4.

Dù nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm dẫn trước, nhưng ở điểm cuối của set đấu, Vinh Hiển phải nỗ lực rất lớn để duy trì lợi thế trước đàn anh Lý Hoàng Nam. Việc di chuyển có phần hạn chế cho thấy chấn thương chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục và Hiển buộc phải xin "time-out" để lấy lại nhịp thở và tinh thần khi tỉ số là 10-6. Sau quãng nghỉ ngắn, tay vợt trẻ xuất sắc khép lại set 1 với tỉ số 11-9.

Vinh Hiển đánh bại đàn anh để vô địch PPA Tour Úc

Bước sang set 2, Lý Hoàng Nam có dấu hiệu tâm lý rõ rệt, trong khi Vinh Hiển càng đánh càng tự tin để dẫn 6-1, 10-1. Khi tỉ số đang là 10-3, trận đấu bước vào Medical time và bước ngoặt lớn khi mưa lớn khiến trận đấu gián đoạn gần 2 giờ, và điều đó càng củng cố lợi thế của Vinh Hiển.

Ngay khi trở lại sân, mọi thứ diễn ra đúng với cục diện đã được định hình trước. Trương Vinh Hiển lạnh lùng dứt điểm, khép lại trận đấu và có lần thứ hai đánh bại Lý Hoàng Nam ở các giải PPA Tour.

Chiến thắng này không đơn thuần là một trận thắng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh và sự trưởng thành của Trương Vinh Hiển sau "drama" tại PPA Cup tại Đà Nẵng 2025.

Nhìn rộng hơn, các tay vợt top đầu pickleball Việt Nam hiện được đánh giá đủ khả năng chen chân vào nhóm mạnh nhất châu Á, không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào.