Thể thao

Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam, giành chức vô địch pickleball PPA Tour Úc

Quốc An

(NLĐO) - Ở trận chung kết đơn nam PPA Tour Úc sáng 16-11, Vinh Hiển thắng Lý Hoàng Nam trong 2 ván đấu, bất chấp việc trận đấu gián đoạn gần 2 giờ vì mưa.

Trong sáng 16-11, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đụng độ nhau để xác định nhà vô địch đơn nam chuyên nghiệp PPA Tour Úc. Trong set đầu, Lý Hoàng Nam là người mở điểm nhưng Vinh Hiển từng bước vươn lên dẫn 3-1, 5-2 và 10-4.

Dù nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm dẫn trước, nhưng ở điểm cuối của set đấu, Vinh Hiển phải nỗ lực rất lớn để duy trì lợi thế trước đàn anh Lý Hoàng Nam. Việc di chuyển có phần hạn chế cho thấy chấn thương chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục và Hiển buộc phải xin "time-out" để lấy lại nhịp thở và tinh thần khi tỉ số là 10-6. Sau quãng nghỉ ngắn, tay vợt trẻ xuất sắc khép lại set 1 với tỉ số 11-9.

Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam giành chức vô địch PPA Tour Úc - Ảnh 1.

Vinh Hiển đánh bại đàn anh để vô địch PPA Tour Úc

Bước sang set 2, Lý Hoàng Nam có dấu hiệu tâm lý rõ rệt, trong khi Vinh Hiển càng đánh càng tự tin để dẫn 6-1, 10-1. Khi tỉ số đang là 10-3, trận đấu bước vào Medical time và bước ngoặt lớn khi mưa lớn khiến trận đấu gián đoạn gần 2 giờ, và điều đó càng củng cố lợi thế của Vinh Hiển. 

Ngay khi trở lại sân, mọi thứ diễn ra đúng với cục diện đã được định hình trước. Trương Vinh Hiển lạnh lùng dứt điểm, khép lại trận đấu và có lần thứ hai đánh bại Lý Hoàng Nam ở các giải PPA Tour.

Chiến thắng này không đơn thuần là một trận thắng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh và sự trưởng thành của Trương Vinh Hiển sau "drama" tại PPA Cup tại Đà Nẵng 2025.

Nhìn rộng hơn, các tay vợt top đầu pickleball Việt Nam hiện  được đánh giá đủ khả năng chen chân vào nhóm mạnh nhất châu Á, không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào.

Tin liên quan

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà

(NLĐO) - Trận bán kết của Lý Hoàng Nam và Vinh Hiển diễn ra căng thẳng, với những tranh cãi cùng trọng tài đã làm tăng thêm phần kịch tính cho trận đấu.

Lý Hoàng Nam thắng "dễ" Linh Giang, Việt Nam có 3 đại diện ở bán kết Pickleball Vietnam Cup

(NLĐO) - Tứ kết Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 là màn thể hiện sức mạnh của các tay vợt chủ nhà, đặc biệt là Lý Hoàng Nam.

Lý Hoàng Nam hạ Vinh Hiển, giành HCĐ Malaysia Cup

(NLĐO) - Thắng 2-0 trước Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam trở thành tay vợt đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 3 giải đấu cấp độ - Cup của PPA Tour Asia.

Lý Hoàng Nam PPA Tour Vinh Hiển
