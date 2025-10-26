Hơn 5.000 người chạy Pink Run 2025 để lan tỏa yêu thương

Với thông điệp “Self Love, Share Love - Yêu mình, Yêu người”, Pink Run 2025 quy tụ đông đảo người tham dự ở mọi lứa tuổi: các “chiến binh Hồng”, y bác sĩ, gia đình nhiều thế hệ, người khuyết tật, bạn bè quốc tế, nghệ sĩ và KOL cùng sải bước bên nhau.

Số lượng người đăng ký tham gia giải chạy Pink Run 2025 là hơn 5.000 người

Năm nay, bên cạnh các cự ly km, 10km và 15km, ban tổ chức còn bổ sung cự ly 2km dành cho bệnh nhân và gia đình, gửi gắm thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Diễn ra vào chiều tối 25-10, trong không gian lung linh dưới ánh hoàng hôn, Pink Run mang đến trải nghiệm đặc biệt, nơi thể thao kết hợp cùng âm nhạc, nghệ thuật và lòng nhân ái.

Sau đường chạy, hàng loạt hoạt động song hành đã giúp Ngày Hội Nón Hồng 2025 trở thành một không gian sẻ chia “đa sắc hồng”: sự kiện hiến tóc lớn nhất trong năm, chương trình khám tầm soát ung thư vú miễn phí, khu vực triển lãm và Pink Healing, gian hàng gây quỹ cùng lễ trao tặng gói hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình.

Tất cả khép lại bằng show âm nhạc rực rỡ, bùng nổ cảm xúc, lan tỏa thông điệp sống tích cực.

Theo bà Đinh Thị Thu Hoài - Giám đốc đối ngoại và gây quỹ Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV), cho biết "Khởi động từ năm 2023, Giải Chạy Hồng đã trở thành nơi truyền động lực, sức mạnh và năng lượng tích cực cho cộng đồng và hàng ngàn bệnh nhân ung thư.

Tính đến nay, BCNV đã đồng hành và hỗ trợ 1.174 bệnh nhân cùng người thân. Trong đó, 686 bệnh nhân đã nhận được tóc giả từ Thư viện tóc, 249 bệnh nhân đoạn nhũ được trao tặng áo ngực Pinkmate.

Toàn bộ nguồn quỹ được sử dụng minh bạch để triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng“chiến binh Hồng” như: gia công tóc giả, trao tặng áo ngực Pinkmate, tổ chức khám tầm soát ung thư vú miễn phí, và nhiều chương trình tiếp sức tinh thần, động lực và hy vọng khác dành cho bệnh nhân ung thư".

Với sự đồng hành của gần 50 chuyên gia y tế, hơn 600 tình nguyện viên và hàng trăm đối tác, Ngày Hội Nón Hồng 2025 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ - nơi nghị lực gặp gỡ nghị lực, và tình yêu thương trở thành năng lượng chữa lành lớn nhất.

Một số hình ảnh trong Pink Run 2025:

Phần khởi động sôi nổi của các runner trước khi chính thức vào giải chạy Pink Run

Cho tóc sống thêm lần nữa - thông điệp ý nghĩa của sự kiện hiến tóc lớn nhất năm 2025

Năng lượng tích cực của những chiến binh Hồng