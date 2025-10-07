"Vietnam Women Run 2025" lan tỏa thông điệp sống đẹp từ đường chạy online và offline

Diễn ra trong tháng 10 - tháng tôn vinh phụ nữ Việt Nam, "Vietnam Women Run 2025" tiếp tục duy trì mô hình kết hợp chạy bộ trực tuyến online và giải chạy offline, giúp hàng chục nghìn người trên khắp cả nước có cơ hội cùng tham gia, dù ở bất kỳ đâu.

Ở phần chạy online, chương trình diễn ra trong 21 ngày từ 1-10 đến 21-10-2025, với ba cự ly linh hoạt gồm 21 km, 42 km và 120 km. Người tham gia có thể tự chọn địa điểm, thời gian và tốc độ phù hợp với thể lực của mình, ghi nhận kết quả qua ứng dụng theo dõi chạy bộ.

Hình thức này khuyến khích mỗi người biến việc rèn luyện thể thao thành thói quen tích cực hàng ngày, nuôi dưỡng tinh thần “vượt giới hạn bản thân” theo cách riêng.

Phụ nữ Việt cùng nhau lan tỏa tinh thần sống đẹp từ đường chạy Vietnam Women Run 2025

Song song đó, giải chạy offline sẽ được tổ chức trong hai ngày 18 và 19-10-2025 tại The Global City (TP HCM), với các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Dự kiến thu hút hàng nghìn vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và phong trào, đây là dịp để người yêu thể thao giao lưu, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần đoàn kết.

Đường chạy được thiết kế hiện đại, an toàn, kết hợp không gian âm nhạc và hoạt động cổ vũ sôi nổi, biến sự kiện thể thao thành một ngày hội dành riêng cho phụ nữ.

Không chỉ dừng lại ở một giải chạy, Vietnam Women Run còn là hành trình lan tỏa thông điệp “sống đẹp” - một lối sống khỏe mạnh, tự tin và nhân ái.

Nhiều hoạt động bên lề sẽ được tổ chức như workshop về chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp, không gian trải nghiệm sống xanh, khu trưng bày truyền cảm hứng cùng các hoạt động cộng đồng hướng đến phụ nữ và trẻ em.

Thông qua mỗi bước chạy, chương trình mong muốn khơi dậy tinh thần yêu thương bản thân, tôn vinh giá trị của sự kiên trì và lòng nhân hậu - những yếu tố tạo nên vẻ đẹp bền vững của người phụ nữ Việt.

Với tinh thần đó, "Vietnam Women Run 2025" không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, mà còn là hành trình kết nối trái tim, nơi phụ nữ cùng nhau tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình.

Với tinh thần “Sống đẹp”, chương trình năm nay có sự đồng hành của PNJ - thương hiệu hướng đến giá trị bền vững và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Sự kết hợp giữa PNJ và Vietnam Women Run cùng chung mục tiêu khuyến khích phụ nữ yêu thương bản thân, chăm sóc vẻ đẹp từ sức khỏe đến tinh thần.

Qua đó, mỗi bước chạy không chỉ là hành trình rèn luyện thể chất mà còn là biểu tượng cho sự tự tin, sẻ chia và khát vọng sống đẹp của phụ nữ Việt.