Hơn 50.000 ca sốt xuất huyết trong 5 tháng, dịch diễn biến khó lường

Bệnh sốt xuất huyết Dengue đang có những diễn biến khó lường. Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, số ca nặng phải nhập viện cũng gia tăng.

Các chuyên gia trao đổi tại buổi tọa đàm về sốt xuất huyết

Đáng lưu ý, chu kỳ bùng phát dịch có xu hướng ngắn lại và bệnh không còn tập trung ở trẻ em hay một số địa phương nhất định mà đang ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, trên phạm vi cả nước.

Thông tin trên được ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết tại tọa đàm "Sốt xuất huyết Dengue: Những diễn biến khó lường tại Việt Nam" do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Công ty Dược phẩm Takeda Việt Nam và Hội Y học Dự phòng Việt Nam vừa tổ chức nhân Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue (15-6).

Ông Sơn cho biết năm 2022 ghi nhận đỉnh dịch với khoảng 371.000 ca mắc, trong khi những năm gần đây trung bình khoảng 150.000 ca mỗi năm.

Đáng chú ý, dịch bệnh không còn tuân theo quy luật mùa vụ như trước, số ca mắc cuối năm 2025 vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, tuýp huyết thanh DENV-2 đang chiếm ưu thế, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các ca bệnh nặng.

Theo PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, sốt xuất huyết hiện không còn là bệnh chủ yếu ở trẻ em. Nếu hơn 10 năm trước, 60-70% ca mắc tại khu vực phía Nam là trẻ dưới 15 tuổi thì nay tỉ lệ mắc giữa trẻ em và người lớn gần như tương đương.

Điều này đồng nghĩa bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể mắc sốt xuất huyết Dengue.

Điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại cơ sở y tế. Ảnh minh họa

Ông cũng cảnh báo nhiều người chủ quan với bệnh, trong khi giai đoạn nguy hiểm nhất thường rơi vào ngày thứ 3-5 khi người bệnh đã giảm sốt.

Những trường hợp sốt xuất huyết nặng phải lọc máu, thở máy có thể tiêu tốn hàng trăm triệu đồng chi phí điều trị, cá biệt lên tới 500-600 triệu đồng mỗi ca. Không ít trường hợp nhập viện muộn dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

"Có những gia đình mất cùng lúc hai người con chỉ trong một mùa dịch vì phát hiện quá muộn"- PGS Hùng chia sẻ.

Các chuyên gia nhấn mạnh kiểm soát muỗi truyền bệnh vẫn là biện pháp phòng chống nền tảng. Bên cạnh đó, vắc-xin được xem là công cụ dự phòng mới giúp giảm nguy cơ mắc và diễn tiến nặng.

Theo ông Sơn, ngành y tế đang nghiên cứu triển khai thí điểm tiêm vắc-xin sốt xuất huyết tại một số địa phương để đánh giá hiệu quả trước khi xem xét đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam chia sẻ về dịch sốt xuất huyết

Các chuyên gia nhận định bên cạnh kiểm soát muỗi truyền bệnh, vắc-xin cũng là công cụ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng.

TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cho rằng biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và diễn biến dịch bệnh khó dự báo là ba yếu tố chính làm thay đổi mô hình dịch tễ sốt xuất huyết, gây thêm áp lực cho hệ thống y tế.

WHO đặt mục tiêu không còn ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, cần thu hẹp khoảng cách giữa nhận thức và hành động, đồng thời tăng cường năng lực của hệ thống y tế trong phòng chống và điều trị bệnh.