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Sức khỏe

Truyền 10 lít máu cứu sống cô bé 12 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Mật độ dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa cùng những tác động các đợt nắng nóng xen kẽ mưa bất thường tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển

Tại tọa đàm "Sốt xuất huyết Dengue: Nhận diện nguy cơ và gánh nặng bệnh tật - Chủ động phòng ngừa cho cả gia đình" do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức, PGS-TS- BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết điều khiến đội ngũ y tế lo ngại nhất là nhiều trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng xảy ra trên những trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

PGS-TS- BS Phạm Văn Quang kể trong đêm bệnh viện ở tỉnh gọi về Nhi đồng 1 xin chuyển một bé 12 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue nặng. Bé bị sốc rất nặng và mất máu rất nhiều. Khi tới nơi, bé đã suy hô hấp, chỉ số huyết cầu tố (dung tích hồng cầu) chỉ còn khoảng 10% trong khi bình thường là 40%, nghĩa là mất khoảng 3/4 thể tích máu.

Bệnh viện phải truyền hơn 10 lít máu và các chế phẩm máu, kết hợp nội soi cầm máu mới cứu sống được bé. Đó là trường hợp may mắn, nhưng cũng có những trường hợp dù đội ngũ bác sĩ đã cố gắng hết sức vẫn không thể cứu được, đó là những kỷ niệm rất buồn.

Truyền 10 lít máu cứu sống cô bé 12 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue - Ảnh 1.

Toạ đàm "Sốt xuất huyết Dengue: Nhận diện nguy cơ và gánh nặng bệnh tật - Chủ động phòng ngừa cho cả gia đình"

PGS-TS- BS Phạm Văn Quang cho biết những trải nghiệm cận kề ranh giới sinh tử không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn có thể để lại những tổn thương tâm lý lâu dài. Một số trẻ sau khi hồi phục vẫn mang theo cảm giác sợ hãi, lo âu hoặc những dấu hiệu trầm cảm kéo dài sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật.

Bệnh sốt xuất huyết Dengue lưu hành quanh năm và xảy ra với mọi nhóm tuổi. Theo quy luật thường kỳ, tại TP HCM, từ giữa tháng 6 hằng năm trở đi, bệnh sốt xuất huyết Dengue có xu hướng gia tăng nhanh hơn so với thời gian còn lại trong năm.

Đáng lưu ý, ngay từ những tháng đầu năm 2026, bệnh đã có dấu hiệu gia tăng sớm. Từ đầu năm nay đến ngày 31-5, TP ghi nhận 17.718 ca mắc, tăng hơn 64,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Truyền 10 lít máu cứu sống cô bé 12 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue - Ảnh 2.

ThS. BS. Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc HCDC chia sẻ tại tọa đàm

Theo ThS-BS Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc HCDC, tại TPHCM, ngày nào cũng ghi nhận ca mắc mới và cả 168 xã, phường, đặc khu đều đã ghi nhận ca mắc. Đáng chú ý, hơn 50% số ca mắc hiện nay xảy ra ở người lớn, trong đó nhóm tuổi từ 11-15 và 16-30 tuổi ghi nhận tỉ lệ mắc cao, cho thấy nguy cơ đang ngày càng hiện hữu với nhiều nhóm dân cư chứ không chỉ riêng trẻ nhỏ. Nhóm người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền như tim mạch, thừa cân béo phì... cần đặc biệt lưu ý do nhiều nguy cơ diễn tiến nặng.

Theo các chuyên gia, mật độ dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng những tác động của biến đổi khí hậu với các đợt nắng nóng xen kẽ mưa bất thường đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển và duy trì chu kỳ lây truyền trong cộng đồng. Đây cũng là những yếu tố khiến ngành y tế đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng trong năm 2026.

Chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao đột ngột, liên tục, đau bụng nhiều và liên tục, nôn ói nhiều, tay chân lạnh, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc tiểu ít.

Các chuyên gia khuyến khích mỗi gia đình dành khoảng 10 phút mỗi tuần để cùng kiểm tra và dọn dẹp môi trường sống nhằm hạn chế nơi muỗi sinh sản, bắt đầu từ 7 bước hành động đơn giản nhưng cần duy trì thường xuyên: xới đất chậu cây, đổ nước ở các đĩa lót chậu cây, úp lu vại, thay nước bình bông, thả cá diệt lăng quăng, loại bỏ vật phế thải, khơi thông máng xối.


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