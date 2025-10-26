Hơn 700 thí sinh tranh tài "Chinh phục nhà tuyển dụng 2025"

Chuỗi ngày hội “Thực tập và Việc làm TP HCM – UEH Career Fair 2025” đợt 2 do ĐH Kinh tế TP HCM (UEH) tổ chức vào ngày 26-10 đã khép lại thành công, mang đến hơn 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động.

Ngày hội “Thực tập và Việc làm TP HCM – UEH Career Fair 2025” đợt 2 thu hút đông đảo sinh viên, người lao động ở TP HCM và khu vực lân cận đến tham gia.

Tuy nhiên, điểm nhấn nổi bật nhất thu hút sự quan tâm của cả sinh viên lẫn doanh nghiệp là chung kết cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng 2025”. Cuộc thi được xem như một "sân đấu" thực chiến, nơi sinh viên được rèn luyện và chứng minh bản lĩnh trước ngưỡng cửa thị trường lao động.

Phát biểu tại chung kết cuộc thi, TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TP HCM, cho biết trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cách thức vận hành của doanh nghiệp cũng như thị trường lao động, việc thích ứng nhanh và làm chủ công nghệ đã trở thành chìa khóa để mỗi người trẻ khẳng định vị thế của mình trên hành trình nghề nghiệp.

"Cuộc thi ra đời với mục tiêu mang đến cơ hội trải nghiệm quy trình tuyển dụng thực tế cho sinh viên, đồng hành cùng thế hệ tương lai trong hành trình hiểu rõ năng lực bản thân, xác định giá trị nghề nghiệp và rèn luyện phong thái chuyên nghiệp trong môi trường hiện đại.” - TS Khải cho biết.

Từ hơn 700 thí sinh tranh tài, 5 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 26-10 tại ĐH Kinh tế TP HCM

Thí sinh Nguyễn Đại Uy , khoa quản trị nhân lực, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (CELG) xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi

Sau 1 tháng khởi động, cuộc thi đã thu hút gần 700 thí sinh đăng ký tham dự. Các thí sinh đã trải qua 5 vòng thi được xây dựng tương ứng với các quy trình tuyển dụng thực tế tại doanh nghiệp.

Tốp 5 thí sinh có số điểm cao nhất lần lượt trình bày chiến lược quảng bá hoặc giải pháp cho doanh nghiệp, tham gia phần hỏi đáp, phản biện trực tiếp và xử lý tình huống giả định từ ban giám khảo.

Kết quả chung cuộc, em Nguyễn Đại Uy, khoa quản trị nhân lực, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH đã xuất sắc đoạt giải nhất, trị giá 25 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày hội còn mang đến chuỗi hoạt động nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế phong phú như: workshop “Bứt phá sự nghiệp ngành Sales trong kỷ nguyên số cùng Masan Consumer”; workshop “Nội dung chuyển đổi số trong giáo dục và tính ứng dụng cho học tập và làm việc”; phỏng vấn thử cùng chuyên gia (Mock Interview); tuyển dụng trực tuyến trên cổng thông tin việc làm UEH; hoạt động tuyển dụng trực tiếp 1:1 và gian hàng doanh nghiệp; triển lãm “Next Gen Art” giới thiệu các tác phẩm sáng tạo của sinh viên UEH,...







