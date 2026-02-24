Thái Hòa đối đầu ai trong vụ "lừa đảo từ thiện tiền tỉ"?

"Anh hùng" - Thái Hòa đứng giữa đám đông phán xét

Diễn viên Thái Hòa - gương mặt bảo chứng phòng vé cho phim

Ngày 24-2, dự án điện ảnh "Anh hùng" của đạo diễn Võ Thạch Thảo cùng Nhà sản xuất Timothy Linh Bùi, chính thức công bố poster và trailer đầu tiên, hé lộ những tình tiết gây sốc xoay quanh một tài xế taxi kiêm người cha đơn thân bị cuốn vào nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỉ giữa Thái Hòa và Võ Tấn Phát.

Poster gây ấn tượng mạnh với hình ảnh Thái Hòa trong vai Hùng - một tài xế taxi đang bị bao vây bởi đám đông và một "khu rừng" toàn cánh tay giơ cao điện thoại như một phiên tòa phán xét giữa đường phố.

Trái ngược với tựa đề tên phim "Anh hùng" - trên tấm poster chẳng có một chiếc áo choàng hay gương mặt siêu anh hùng nào đang đứng giữa khoảnh khắc tôn vinh. Thái Hòa chỉ xuất hiện trong bộ dạng một người đàn ông đời thường đang bàng hoàng đối diện một khoảnh khắc lật mặt.

Thái Hòa luôn có diễn xuất rất đỉnh

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cái tên Võ Tấn Phát trên poster như một mảnh ghép đối trọng, gợi mở vai trò quan trọng cân bằng yếu tố giải trí đáng mong chờ của anh trong câu chuyện.

Ngoài ra, poster còn đập vào mắt khán giả với câu: "Vén màn sự thật vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ" - như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những câu chuyện lừa đảo núp bóng từ thiện gây rúng động mạng xã hội sắp sửa được vén màn.

Điều này cũng đặt câu hỏi hai nhân vật của Thái Hòa và Võ Tấn Phát sẽ được đặt vào hoàn cảnh nào là họ sẽ là người tốt đồng lòng hay hai kẻ đồng lõa - nơi ranh giới giữa tốt - xấu đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết?

Cuộc đối đầu của Thái Hòa và Võ Tấn Phát làm nên những khoảnh khắc nghẹt thở

Sau "Tử chiến trên không", Thái Hòa trở lại với vai "gà trống nuôi"… hai con

Sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, Thái Hòa lần này xuất hiện trong một hình ảnh khác kiệm lời, trầm mặc và trăn trở. Ông Hùng không phải người cha hoàn hảo của hai cô con gái Hân (Phương Thanh thủ vai) đang tuổi dậy thì và My (bé Gia Tuệ) đang bệnh hiểm nghèo.

Vai diễn ông Hùng đòi hỏi Thái Hòa lột tả trọn vẹn tâm thế của một người cha bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội: cứu người trước mắt hay trở thành kẻ tội đồ khi mạng sống con mình đang nằm trong tay gã thần chết với lưỡi hái vô hình?

Sự tái xuất của Thái Hòa khiến khán giả mong ngóng

Nếu Thái Hòa là trung tâm câu chuyện, Võ Tấn Phát trong vai Tuấn lại là nhân vật có khả năng xoay chuyển cục diện. Trailer cho thấy Tuấn liên quan trực tiếp đến loạt sự kiện cá cược và có thể dính líu sâu đến vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ được nhắc tới trong tagline (câu nói ngắn tạo chú ý) đầy cảnh giác. Mối quan hệ giữa Hùng và Tuấn mở ra hàng loạt câu hỏi: Ai đang giật dây ai? Ai mới thực sự đứng sau trò lừa bạc tỉ này?

Với phim "Anh hùng", Võ Thạch Thảo đánh dấu cột mốc bước chân vào địa hạt điện ảnh bằng một câu chuyện gai góc, thời sự nhưng giàu cảm xúc. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình - xã hội, đặt trọng tâm vào niềm tin, danh dự và cái giá của những lựa chọn.

Đây là bộ phim đầy hứa hẹn với vai diễn của Thái Hòa

"Anh hùng" với câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Phim dự kiến ra mắt ngày 24-4 nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.