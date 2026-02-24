Thái Hòa đối đầu ai trong vụ "lừa đảo từ thiện tiền tỉ"?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Thái Hòa đối đầu ai trong vụ "lừa đảo từ thiện tiền tỉ"?

Thùy Trang

(NLĐO) - Thái Hoà từ tài xế taxi đến tâm điểm công kích - "Anh hùng" vén màn phía sau vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ.

"Anh hùng" - Thái Hòa đứng giữa đám đông phán xét

Võ Tấn Phát - Thái Hòa đối đầu trong vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ? - Ảnh 1.

Diễn viên Thái Hòa - gương mặt bảo chứng phòng vé cho phim

Ngày 24-2, dự án điện ảnh "Anh hùng" của đạo diễn Võ Thạch Thảo cùng Nhà sản xuất Timothy Linh Bùi, chính thức công bố poster và trailer đầu tiên, hé lộ những tình tiết gây sốc xoay quanh một tài xế taxi kiêm người cha đơn thân bị cuốn vào nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỉ giữa Thái Hòa và Võ Tấn Phát.

Poster gây ấn tượng mạnh với hình ảnh Thái Hòa trong vai Hùng - một tài xế taxi đang bị bao vây bởi đám đông và một "khu rừng" toàn cánh tay giơ cao điện thoại như một phiên tòa phán xét giữa đường phố.

Trái ngược với tựa đề tên phim "Anh hùng" - trên tấm poster chẳng có một chiếc áo choàng hay gương mặt siêu anh hùng nào đang đứng giữa khoảnh khắc tôn vinh. Thái Hòa chỉ xuất hiện trong bộ dạng một người đàn ông đời thường đang bàng hoàng đối diện một khoảnh khắc lật mặt.

Võ Tấn Phát - Thái Hòa đối đầu trong vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ? - Ảnh 2.

Thái Hòa luôn có diễn xuất rất đỉnh

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cái tên Võ Tấn Phát trên poster như một mảnh ghép đối trọng, gợi mở vai trò quan trọng cân bằng yếu tố giải trí đáng mong chờ của anh trong câu chuyện.

Ngoài ra, poster còn đập vào mắt khán giả với câu: "Vén màn sự thật vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ" - như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những câu chuyện lừa đảo núp bóng từ thiện gây rúng động mạng xã hội sắp sửa được vén màn.

Điều này cũng đặt câu hỏi hai nhân vật của Thái Hòa và Võ Tấn Phát sẽ được đặt vào hoàn cảnh nào là họ sẽ là người tốt đồng lòng hay hai kẻ đồng lõa - nơi ranh giới giữa tốt - xấu đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết?

Võ Tấn Phát - Thái Hòa đối đầu trong vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ? - Ảnh 3.

Cuộc đối đầu của Thái Hòa và Võ Tấn Phát làm nên những khoảnh khắc nghẹt thở

Sau "Tử chiến trên không", Thái Hòa trở lại với vai "gà trống nuôi"… hai con

Sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, Thái Hòa lần này xuất hiện trong một hình ảnh khác kiệm lời, trầm mặc và trăn trở. Ông Hùng không phải người cha hoàn hảo của hai cô con gái Hân (Phương Thanh thủ vai) đang tuổi dậy thì và My (bé Gia Tuệ) đang bệnh hiểm nghèo.

Vai diễn ông Hùng đòi hỏi Thái Hòa lột tả trọn vẹn tâm thế của một người cha bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội: cứu người trước mắt hay trở thành kẻ tội đồ khi mạng sống con mình đang nằm trong tay gã thần chết với lưỡi hái vô hình?

Võ Tấn Phát - Thái Hòa đối đầu trong vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ? - Ảnh 4.

Sự tái xuất của Thái Hòa khiến khán giả mong ngóng

Nếu Thái Hòa là trung tâm câu chuyện, Võ Tấn Phát trong vai Tuấn lại là nhân vật có khả năng xoay chuyển cục diện. Trailer cho thấy Tuấn liên quan trực tiếp đến loạt sự kiện cá cược và có thể dính líu sâu đến vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ được nhắc tới trong tagline (câu nói ngắn tạo chú ý) đầy cảnh giác. Mối quan hệ giữa Hùng và Tuấn mở ra hàng loạt câu hỏi: Ai đang giật dây ai? Ai mới thực sự đứng sau trò lừa bạc tỉ này?

Với phim "Anh hùng", Võ Thạch Thảo đánh dấu cột mốc bước chân vào địa hạt điện ảnh bằng một câu chuyện gai góc, thời sự nhưng giàu cảm xúc. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình - xã hội, đặt trọng tâm vào niềm tin, danh dự và cái giá của những lựa chọn.

Võ Tấn Phát - Thái Hòa đối đầu trong vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ? - Ảnh 5.

Đây là bộ phim đầy hứa hẹn với vai diễn của Thái Hòa

"Anh hùng" với câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Phim dự kiến ra mắt ngày 24-4 nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.

Tin liên quan

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương

Thái Hòa "ăn tát" từ NSƯT Kim Phương

(NLĐO) - Nhân vật Sáng do Thái Hòa đóng nhận cú "vung tay" từ bà Hai do NSƯT Kim Phương thủ diễn trong phim "Cuộc chiến hạ lưu".

"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành thu hơn 256 tỉ đồng, giữ chuỗi tốp 1

(NLĐO) - Phim "Thỏ ơi!!" liên tục giữ vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày kể từ khi ra rạp từ ngày 17-2 đến nay.

"Phim Tết thích nhất Báu vật trời cho"

(NLĐO) - Đây là cảm giác của nhiều khán giả có chung sở thích khi dành thời gian ra rạp những ngày Tết nguyên đán để "cày" phim Việt.

Thái Hòa diễn vuên Thái Hòa Thái Hòa tái xuất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo