Hồng Ánh và hành trình không giới hạn với nghệ thuật

Phim "Mesdames Thanh Sắc" có sự tham gia của Hồng Ánh chính thức ra rạp, phục vụ khán giả từ ngày 19-6. Phim do Thắng Vũ đạo diễn, Hồng Ánh phối diễn cùng Thanh Hằng, Lương Thế Thành…

Khao khát chung tay xây dựng diện mạo mới cho điện ảnh Việt

.Vào vai phản diện Madame Sắc trong phim "Mesdames Thanh Sắc", chị có gặp khó khăn gì để lột tả nhân vật?

- Diễn viên HỒNG ÁNH: Trên sân khấu kịch, tôi có cơ hội hóa thân vào rất nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tuy nhiên, ở lĩnh vực điện ảnh, số lượng phim tôi nhận tham gia không quá nhiều. Gần nhất, trong phim "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến, tôi vào vai nhân vật phản diện nhưng chỉ thoáng qua. Madame Sắc là vai phản diện dài hơi của tôi, một phụ nữ rất quyền lực và tham vọng, đối diễn với nhân vật vũ nữ Cầm Thanh do Thanh Hằng thủ vai.

Hồng Ánh trong tạo hình phim “Mesdames Thanh Sắc”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ai quen tôi ngoài đời đều biết tôi khá nhút nhát. Tôi hiếm khi lớn tiếng, còn nếu gặp cảnh cãi vã hay đánh nhau thì thường là người tìm cách tránh đi đầu tiên. Thế nhưng khi vào vai Madame Sắc, tôi trở thành người đàn bà dữ dội, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với Thanh Hằng. Trớ trêu ở chỗ, Thanh Hằng ngoài đời mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu thì nhân vật Cầm Thanh của cô ấy lại cam chịu bấy nhiêu. Sự đối lập thú vị giữa con người ngoài đời và nhân vật trên màn ảnh buộc chúng tôi phải nỗ lực gấp nhiều lần để hóa thân. Cả tôi lẫn Thanh Hằng đều phải bước ra khỏi vùng an toàn, gạt bỏ những thói quen và cá tính quen thuộc để thực sự sống cùng nhân vật.

.Trước "Mesdames Thanh Sắc", Hồng Ánh tham gia phim "Đại tiệc trăng máu 8" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Vai diễn này có gì đặc biệt?

- Tôi nhận lời tham gia "Đại tiệc trăng máu 8" trước hết là vì cái duyên với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - người tôi từng hợp tác từ phim "Em là bà nội của anh" và "Tiệc trăng máu". Khi anh ấy mời tôi vào một vai diễn như "đo ni đóng giày" với chính tôi ngoài đời, tôi gật đầu đồng ý ngay.

Bên cạnh đó, vốn là một người yêu thích bản gốc của Nhật Bản, tôi rất tò mò Phan Gia Nhật Linh sẽ Việt hóa tác phẩm này ra sao. Với tâm thế của một người làm nghề, tôi muốn tận mắt chứng kiến sự phát triển về năng lực sản xuất và tầm vóc của điện ảnh thương mại Việt Nam qua dự án này.

.Từ đầu năm 2026 đến nay, chị đã góp mặt trong 6 phim điện ảnh và 1 phim dài tập. Điều gì khiến chị xuất hiện "dày đặc" trong giai đoạn này?

- Tôi nghĩ sự quan tâm của khán giả và việc tên mình được nhắc đến nhiều trong thời gian qua là một niềm may mắn. Thực tế, nhiều đồng nghiệp vẫn âm thầm làm nghề, lao động nghệ thuật bền bỉ và nghiêm túc không kém tôi. Bản thân tôi cũng không kén chọn vai. Trải qua nhiều thăng trầm với nghề, tài sản lớn nhất tôi có được là những mối thâm tình. Vì vậy, mỗi lời mời từ đồng nghiệp không chỉ đơn thuần là một công việc, mà là sự gửi gắm của lòng tin.

Hơn cả việc đóng phim, tôi muốn mình luôn là một mảnh ghép, một nhân chứng trong dòng chảy phát triển của điện ảnh nước nhà. Cảm giác thấy mình vẫn còn giá trị, vẫn còn có thể cống hiến chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ.

.Thời gian qua, chị liên tục góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Vậy chị làm thế nào để cân bằng lịch trình và tham gia các hoạt động quảng bá cho từng bộ phim một cách trọn vẹn?

- Trong kỷ nguyên số, truyền thông mở ra vô vàn cách để chúng ta sát cánh bên nhau. Tôi chọn cống hiến cho các dự án mình tham gia một cách thầm lặng nhưng hiệu quả. Điều thú vị là có những dự án tôi vừa đăng bài quảng bá, mọi người đã đồn đoán tôi là "đại gia" rót vốn. Tôi không phải là nhà đầu tư hay sản xuất, mà chỉ là một diễn viên luôn cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình.

.Liệu sức khỏe của chị có bảo đảm khi góp mặt ở nhiều phim? Là một diễn viên nhiều năm gắn bó với điện ảnh lẫn sân khấu, chị có còn trăn trở và chờ đợi một vai diễn đặc biệt?

- Thời điểm này, tôi thấy mình như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào để cống hiến cho công việc. Đôi khi tôi cứ nghĩ vui, chắc do ông trời thương mình. Sau trận bạo bệnh năm ngoái, ở lần trở lại này, tôi như được hồi sinh với một ngọn lửa nghề mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân giữ gìn sức khỏe.

Chừng nào khán giả còn gọi tên những vai diễn họ muốn thấy tôi thử sức - dù là kẻ điên loạn hay một đả nữ về hưu - thì chừng đó hành trình điện ảnh của tôi vẫn tiếp tục. Cuộc sống muôn màu và con đường của một diễn viên trong tôi vẫn luôn rộng mở phía trước.

Sẽ trở lại vai trò đạo diễn khi có duyên

.Tiêu chí chọn vai diễn của chị là gì? Chị đặt nặng kịch bản, ê-kíp, đạo diễn hay sự quen biết?

- Lựa chọn nhận vai của tôi thay đổi theo từng giai đoạn. Đôi khi tôi gật đầu vì cái tình với đồng nghiệp, nhưng cũng có lúc phải "đấu tranh" cho bằng được vì đó là nhân vật mình khao khát. Sau cùng, đích đến của tôi vẫn là sự đa dạng. Tôi luôn muốn khán giả thấy một mình thật mới lạ qua từng vai diễn.

.Chị có suy nghĩ sẽ tái xuất vai trò đạo diễn trong tương lai không?

- Tôi nghĩ nếu có duyên gặp được một câu chuyện phù hợp với phong cách mình muốn kể thì tôi sẽ trở lại vai trò đạo diễn.

.Chị đánh giá thế nào về thế hệ diễn viên trẻ hiện nay của điện ảnh Việt?

- Tôi vô cùng ấn tượng với thế hệ diễn viên trẻ ngày nay. Họ luôn nhạy bén, tràn đầy năng lượng và luôn chủ động nắm bắt cơ hội. Trong thời đại số, các bạn không cần chờ đợi ai khai phá, mà có thể tự định vị bản thân. Từ sắc vóc, kỹ năng diễn xuất cho đến tư duy cá nhân, tất cả đều được các bạn truyền tải trực tiếp và hiệu quả đến nhà làm phim qua những nền tảng truyền thông.

Thế nhưng, bước chạy đà hoàn hảo bằng bản năng và sự vừa vặn ban đầu là chưa đủ. Điều tôi đau đáu không phải là hào quang rực rỡ lúc này, mà là bóng dáng của các bạn nhiều năm về sau. Khi cái mác gương mặt mới qua đi, nghệ thuật chân chính đòi hỏi sự hóa thân gai góc hơn, kỷ luật thép và một tình yêu nghề đủ lớn để bám trụ. Đáng tiếc là trên hành trình dài rộng đó, nhiều đốm lửa tài năng đã vội tắt. Tôi kỳ vọng vào một thế hệ bền bỉ hơn, những người dám đi qua giai đoạn hợp vai để chạm vào cái ngưỡng của sự chuyên nghiệp.

Hồng Ánh sinh năm 1977, là gương mặt quen thuộc của khán giả điện ảnh, truyền hình lẫn sân khấu kịch. Nữ nghệ sĩ tham gia nhiều tác phẩm, tính riêng từ đầu năm 2026 đến hiện tại, Hồng Ánh góp mặt trong các phim: "Ai Thương ai Mến", "Con kể ba nghe", "Tài", "Anh Hùng", "Đại tiệc trăng máu 8", "Mesdames Thanh Sắc" và phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay". Ngoài phim, cô cũng tích cực hoạt động trên sân khấu kịch với niềm đam mê nghệ thuật mạnh mẽ. Về giải thưởng, Hồng Ánh cũng đã nhận rất nhiều giải trong sự nghiệp. Trong đó, cô thắng hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất" tại Giải Mai Vàng năm 1999 của Báo Người Lao Động với vai Tâm trong phim "Cầu thang tối" và năm 2001 với vai Giao trong phim "Thung lũng hoang vắng". Năm 2006, nghệ sĩ Hồng Ánh có thêm Giải Mai Vàng ở hạng mục "Nữ diễn viên kịch nói được yêu thích nhất" với vai diễn Bích Hồng trong vở "Cảm ơn mình đã yêu em".



