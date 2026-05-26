Lương Thế Thành khổ vì "vợ" Hồng Ánh và "người tình" Thanh Hằng

Lương Thế Thành vào vai Bá Dũng có vợ là Madame Sắc do Hồng Ánh thủ diễn và người tình là Cầm Thanh do Thanh Hằng thể hiện

Đoàn phim "Mesdames Thanh Sắc" tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu phim vào chiều ngày 26-5 tại TP HCM. Ngoài đạo diễn Thắng Vũ, dàn diễn viên gồm: Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành, Khane Nguyễn tham dự cùng đại diện nhà sản xuất.

Từ trái sang: Khane Nguyễn, Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành

Tại sự kiện, Lương Thế Thành cho biết khán giả thường thấy anh đóng những dạng vai chính diện, tốt bụng. Anh khao khát có những vai tâm lý nặng, có chiều sâu, khó diễn hơn.

"Thời gian qua, tôi có vai diễn người chồng tên Dũng trong phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc" đã gây nhiều bàn tán. Trùng hợp ngẫu nhiên, trong phim "Mesdames Thanh Sắc", tôi cũng vai Bá Dũng. Tôi thấy vui với sự trùng hợp này và bản thân thấy may mắn khi có cơ hội nhận dạng vai này.

Vai diễn ít thoại, diễn nội tâm nhiều và phải đấu tranh tâm lý giữa một bên là người vợ quyền lực Madame Sắc (Hồng Ánh đóng) và một bên là người tình xinh đẹp Cầm Thanh (Thanh Hằng đóng), nhân vật của tôi phải làm sao cho thuận lòng đôi bên" - Lương Thế Thành trải lòng.

Thanh Hằng và Hồng Ánh có vai diễn khác hoàn toàn bản thân ngoài đời

Diễn viên Thanh Hằng cho biết khi quay lại với điện ảnh cô muốn có gì đó mới, khác biệt, mang lại nhiều thử thách. Cầm Thanh là một vũ nữ táo bạo, bản năng, liều lĩnh, khác hẳn so với cô ngoài đời.

"Cầm Thanh là người không có gì để mất còn Thanh Hằng thì nhiều lo nghĩ hơn. Tôi phải diễn thế nào để khán giả nhìn vào Cầm Thanh thương và cảm. Trên sàn diễn thời trang, tôi chú trọng chỉn chu nhưng trong điện ảnh thì không ngại làm xấu mình miễn là phục vụ nhân vật. Tôi thấy may khi nhận được vai diễn khác biệt so với ngoài đời, nhiều thách thức. Tôi giải bài toán khó bằng cách tập trung tìm thông tin, tưởng tượng về nhân vật, truyền tải cảm xúc, hành trình của nhân vật để tạo nhịp cho khán giả thấu cảm, hiểu cho nhân vật" - Thanh Hằng bày tỏ.

Diễn viên Hồng Ánh cũng có vai diễn khác biệt với bản thân ngoài đời. Ngoài đời, cô rất lành tính, sợ lớn tiếng hay tranh cãi nhưng vai diễn này lại là người phụ nữ dữ dội, hay lớn tiếng, ghen tuông.

"Mesdames Thanh Sắc" do Thắng Vũ đạo diễn, lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật từng gây rúng động Sài Gòn vào năm 1963. Nội dung xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh và Madame Sắc - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có, sở hữu nhiều kim cương.

Từng một thời gắn bó, hai người xảy ra cuộc giằng co, đối đầu căng thẳng, dẫn đến những sự kiện gây rúng động.

Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 19-6.