Giải trí

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh

Minh Khuê

(NLĐO) - "Hiểu Phương - Dung đại ca" của "Tháng năm rực rỡ" một thời tái hợp trong dự án phim điện ảnh "Madames Thanh Sắc" nhưng ở thế đối đầu.

Poster đầu tiên và hình ảnh cúng khai máy của dự án phim "Madames Thanh Sắc" được nhà sản xuất tung ra ngày 7-1. Đây là dự án do Live On và CJ HK Entertainment phối hợp thực hiện sau thành công của "Chị dâu". Phim cũng đánh dấu Thanh Hằng cùng tham gia vai trò nhà sản xuất với Live On.

Trong poster, Thanh Hằng hóa thân thành mỹ nhân Cầm Thanh, vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Thành và là gương mặt đại diện của vũ trường Kim Đô. Cô thu hút mọi ánh nhìn với phong cách trang điểm và trang phục cá tính.

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 1.

Poster đầu tiên của "Madames Thanh Sắc"

Hồng Ánh trong tạo hình Madame Sắc, bà chủ vũ trường Kim Đô, gây ấn tượng với trang sức kim cương lấp lánh nổi bật trên người. Nhân vật búi tóc cao, diện áo dài kín đáo, gợi phong thái của một người phụ nữ sang trọng và có địa vị trong xã hội Sài Gòn xưa.

Phim lấy cảm hứng từ một sự kiện từng gây rúng động Sài Gòn năm 1963, xoay quanh mối quan hệ căng thẳng và những cuộc đối đầu kịch tính giữa Cầm Thanh và Madame Sắc. Nhà sản xuất không chọn cách kể chuyện trực diện mà chọn hình ảnh hai người đàn bà ngồi cạnh nhau trong cùng một khoang xe, mỗi người nhìn về một hướng.

Trên Fanpage chính thức, người mẫu - diễn viên Thanh Hằng chia sẻ: "Madames Thanh Sắc - một hành trình mới bắt đầu. Mong mọi thứ thuận lợi và trơn tru như tóc nữ chính. Đặt cái hẹn tháng 6-2026 với khán giả nha".

Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh cũng viết: "Sau 8 năm, cặp bạn thân "Hiểu Phương - Dung đại ca" đã hội ngộ và soán chỗ cho nhau, chính thức đối đầu nảy lửa trong một mối quan hệ xoay vòng phức tạp ở Madames Thanh Sắc".

Kể từ phim "Chị chị em em" năm 2019, Thanh Hằng mới chính thức trở lại màn ảnh rộng. Trong khi đó, Hồng Ánh liên tục tham gia nhiều phim nhưng đây cũng là lần đầu tái hợp với bạn diễn Thanh Hằng sau 8 năm.

"Madames Thanh Sắc" do Thắng Vũ đạo diễn, chính thức ra rạp từ tháng 6.

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 2.

Thanh Hằng tại buổi cúng khai máy

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 3.

Diễn viên Hồng Ánh

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 4.

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 5.

Đoàn phim tại cúng khai máy

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 6.

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 7.

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 8.

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 9.

Một số hình ảnh quảng bá dự án phim

Tái hợp sau 8 năm, Thanh Hằng đối đầu Hồng Ánh - Ảnh 10.

Giới thiệu về dự án

 

