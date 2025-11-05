Hồng Kông (Trung Quốc) đóng băng số tài sản "khủng" của tập đoàn Prince

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hồng Kông (Trung Quốc) đóng băng số tài sản "khủng" của tập đoàn Prince

Xuân Mai

(NLĐO) - Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 4-11 thông báo đóng băng khoảng 352 triệu USD liên quan đến tập đoàn Prince của "ông trùm" Chen Zhi.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi lực lượng chức năng thu thập thông tin tình báo từ nhiều nguồn liên quan đến hoạt động của Prince Group.

Sau khi phân tích chi tiết các công ty liên quan đến tập đoàn Prince Group do "ông trùm" Campuchia gốc Hoa Chen Zhi điều hành và các giao dịch tài khoản ngân hàng tương ứng của họ, cảnh sát đã xác nhận các hoạt động tình nghi rửa tiền.

Mạng lưới tài sản của Tập đoàn Prince bị đóng băng chưa hết? - Ảnh 1.

Tập đoàn Prince bị cáo buộc điều hành các "trung tâm lừa đảo" trực tuyến quy mô lớn. Ảnh: X

Theo The Standard, các tài sản bị đóng băng trị giá khoảng 352 triệu USD, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ do các cá nhân và công ty nắm giữ, tất cả đều được cho là tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Cục Tình báo và Điều tra Tài chính Hồng Kông vẫn đang tiếp tục điều tra nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Cảnh sát nhấn mạnh cam kết chống gian lận và rửa tiền thông qua các biện pháp chủ động, thu thập thông tin tình báo và tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật khác, tổ chức ngân hàng và các bên liên quan.

Theo các báo cáo, Chen đang đối mặt với các cáo buộc điều hành âm mưu lừa đảo, sòng bạc trực tuyến, buôn người, nô lệ và cưỡng ép lao động trên khắp Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và các khu vực khác.

Hiện Chen đang đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế từ Anh và Mỹ, trong đó có khoảng 127.271 Bitcoin bị đóng băng do các hoạt động phạm tội mà ông bị cáo buộc.

Ngoài ra, Viện kiểm sát Đài Bắc – Đài Loan (Trung Quốc) hôm 4-11 cho hay đã tịch thu tài sản trị giá hơn 145 triệu USD và bắt giữ 25 nghi phạm liên quan đến Prince Group.

Ít nhất 18 công ty Hồng Kông đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì liên quan đến tập đoàn Prince. Trong số đó có hai công ty niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings.

Chính quyền Singapore gần đây cũng thu giữ hơn 114 triệu USD tài sản liên quan đến tập đoàn Prince, bao gồm 6 bất động sản cũng như tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt, theo truyền thông địa phương.

Tin liên quan

Singapore tịch thu khối tài sản giá trị liên quan "ông trùm" Chen Zhi

Singapore tịch thu khối tài sản giá trị liên quan "ông trùm" Chen Zhi

(NLĐO) - Ngày 31-10, cảnh sát Singapore tuyên bố cơ quan này đã tịch thu, phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD, liên quan đến "ông trùm" Chen Zhi.

Truyền thông Hồng Kông hé lộ cánh tay phải của "ông trùm" Chen Zhi

(NLĐO) – Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) được xác định là mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm của "ông trùm" Chen Zhi (Trần Chí).

Biến động nhân sự trong ngân hàng của "ông trùm" Chen Zhi tại Campuchia

(NLĐO) – Ông Looi Kok Soon chính thức từ chức giám đốc điều hành (CEO) Prince Bank thuộc Tập đoàn Prince Holding Group của nhà sáng lập Chen Zhi.

lừa đảo rửa tiền Campuchia Chen Zhi tập đoàn Prince
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo