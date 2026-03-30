Hóp má, teo mô sau thẩm mỹ: Biến chứng “âm thầm” nhưng nguy hiểm

Gần đây, không ít vụ việc bệnh nhân bị hóp má, teo mô sau khi thực hiện phương pháp này tại các cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo y khoa thẩm mỹ. Biến chứng này có thể ảnh hưởng toàn bộ cấu trúc gương mặt khiến bệnh nhân tiền mất tật mang, để lại di chứng trên khuôn mặt mà rất khó khắc phục.

Kết quả thực hiện cấy mỡ tự thân làm đầy khuôn mặt bằng công nghệ mới nhất tại chuyên khoa thẩm mỹ Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn

Theo bác sĩ Frankie Vũ - Phó khoa Thẩm mỹ Hàn Quốc - Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, biến dạng gương mặt có thể thấy rất rõ chính là lồi lõm ở trên gương mặt, nhiều vùng bị nhô quá mức và nhiều vùng sẽ bị lõm quá mức. Màu sắc da ở vùng hút mỡ quá nhiều có thể bị thâm và rất khó để có thể trở lại cái màu sắc da giống như bình thường. Nếu biến chứng nề hơn, biểu hiện có thể là gây tổn thương đến các dây thần kinh, các cái mạch máu vùng mặt nếu bị can thiệp quá sâu, hoặc có thể là bị tổn thương đến cả các cơ.

Theo bác sĩ Frankie Vũ - Phó khoa Thẩm mỹ Hàn Quốc - Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, nói về các biến chứng sau thẩm mỹ

Nguyên nhân dẫn đến những tình trạng trên do hút mỡ sai kỹ thuật, hút nông quá hoặc hút sâu quá, hoặc hút không đều ở các vùng khiến cho bề mặt vùng da bị lồi lõm hoặc lạm dụng việc can thiệp thẩm mỹ quá nhiều, tiêm quá nhiều những chất làm đầy mà không cân nhắc về tính thẩm mỹ, cứ thích là tiêm. Hoặc người có nhu cầu hút mỡ trong khi những vùng đó không có chỉ định được hút mỡ ở những vùng như vậy.

Để phòng tránh các biến chứng, BS khuyên không nên lạm dụng quá nhiều phương pháp làm đẹp này, bởi gương mặt của mỗi người vốn dĩ đẹp theo cái tiêu chuẩn của chính bản thân. Chúng ta không thể nào áp một gương mặt mà chúng ta quá khao khát lên chính cái gương mặt của mình được, mà hãy đẹp theo đúng cái cách và cái vẻ đẹp của chính bạn.

Trong trường hợp muốn thực hiện phương pháp này hoặc nếu chẳng may can thiệp thẩm mỹ mà bị lỗi, người có nhu cầu nên lựa chọn những bệnh viện thẩm mỹ, những BS thực sự có uy tín và có tay nghề cao. Không sử dụng các cái dịch vụ như là tiêm, chích hoặc hút tại những cái cơ sở trôi nổi, không được cơ quan chức năng cấp phép.



