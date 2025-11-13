Hốt hoảng khi cá sấu dài 2m dính lưới trên sông Cái Cỏ ở Tây Ninh

Ngày 13-11, Đồn Biên phòng Sông Trăng ở xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận một cá sấu nặng 37kg do người dân giao nộp.

Cá sấu đã được khóa mỏ, chân đảm bảo an toàn

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 12-11, anh Nguyễn Văn Chuyển (30 tuổi; ngụ xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) đang đánh bắt cá trên sông Cái Cỏ, đoạn giáp ranh biên giới Campuchia, thì phát hiện vật thể lớn đang quậy mạnh trong lưới. Khi kéo lên, anh Chuyển hốt hoảng khi nhận ra đó là một con cá sấu có thân dài gần 2m.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã nên anh Chuyển đã chủ động mang cá sấu đến giao nộp cho Đồn Biên phòng Sông Trăng.

Lực lượng biên phòng đã tiếp nhận, khóa mỏ và cố định bốn chân cá sấu để đảm bảo an toàn; đồng thời bảo quản và làm thủ tục bàn giao về cơ quan bảo tồn chuyên trách theo quy định.

Đồn Biên phòng Sông Trăng đánh giá hành động của anh Chuyển thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần hợp tác với lực lượng chức năng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, nhất là khu vực biên giới.

Người dân giăng lưới bắt được cá sấu liền giao nộp ngành chức năng

Vào ngày 27-10, một thầy giáo ở xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninhtrong lúc kéo dớn ở mương nước sau nhà thì phát hiện con cá sấu dính vào dớn nên nắm đuôi kéo ra thì bị cá sấu cắn vào chân.

Người nhà ông T. dùng mọi cách để cá sấu nhả ra nhưng vẫn không được nên đã dùng dao chặt đứt mỏ cá sấu. Ngay sau đó, ông T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi.

Một thầy giáo đi bệnh viện sau khi bị cá sấu cắn vào chân

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh xác định con cá sấu này do ông N.M.T. (ngụ cùng địa phương) nuôi. Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 15 ngày, con cá sấu này (nặng 6-7kg) bị sổng chuồng, ông M.T. đã đi tìm nhưng không gặp.