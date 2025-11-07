Rác chất đống sau lũ lịch sử, Chủ tịch TP Huế lên Facebook kêu gọi chung tay dọn dẹp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Rác chất đống sau lũ lịch sử, Chủ tịch TP Huế lên Facebook kêu gọi chung tay dọn dẹp

Tin, ảnh: Quang Tám

(NLĐO) - Ước tính có khoảng 12.000-15.000 tấn rác chất đống trên các đường phố sau khi Huế trải qua 3 cơn lũ liên tiếp chỉ trong vòng chưa tới 1 tuần.

Ngày 7-11, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Hepco) cho biết đến nay đơn vị đã thu gom và vận chuyển hơn 7.000 tấn rác, đạt gần 52,5% khối lượng phát sinh sau đợt lũ lụt kéo dài vừa qua.

Công suất thu gom, vận chuyển rác gấp 2 – 2,2 lần so với ngày thường; ước khoảng 1.000 – 1.200 tấn rác/ngày, trong đó khu vực các địa bàn trung tâm gấp 3,05 lần so với ngày thường.

- Ảnh 1.

Dòng trạng thái của ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đăng trên Facebook cá nhân.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã đăng trạng thái: Làm gì để thành phố nhanh sạch sau lũ? Kèm theo đó là dẫn bài viết của Hepco ghi hình một lao công kêu gọi mỗi người một tay, hãy bỏ rác trong bì gọn gàng, tập trung rác trước nhà mình và sẽ được thu gom. 

Status của ông Phan Thiên Định nhanh chóng thu hút được nhiều lượt chia sẻ, quan tâm và hiến kế để TP Huế nhanh sạch hơn. 

- Ảnh 2.

Các công nhân dọn rác trên đường Đặng Dung.

Theo Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Sau 3 đợt lũ lụt liên tiếp xảy ra khiến lượng lớn rác thải chất đống trên nhiều tuyến đường, ven sông ở trung tâm TP Huế. Theo tính toán, khối lượng rác dự kiến khoảng từ 12.000 – 15.000 tấn sau lũ lụt. 

Rác khổng lồ sau lũ lịch sử, Chủ tịch TP Huế kêu gọi mọi người chung tay dọn dẹp - Ảnh 1.

Lao công Ngô Thị Dung tranh thủ ăn tạm miếng bánh mì để tiếp tục dọn rác ở đường Nguyễn Chí Diểu.

Vì vậy, Hepco đang tiếp tục nâng công suất thu gom rác trung bình lên khoảng 1.200 - 1.400 tấn/ngày, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác làm sạch môi trường ở khu vực trung tâm TP Huế vào ngày 9-11, đồng thời tiếp tục vận chuyển bùn đất, xịt rửa các tuyến đường.

- Ảnh 3.

Huy động phương tiện, máy xúc để gom rác.

Từ ngày 28-10 đến nay, Hepco triển khai đồng bộ, cuốn chiếu trên toàn địa bàn, tập trung thu gom rác, san gạt bùn đất, xịt rửa đường phố, khơi thông hệ thống thoát nước, đồng thời khắc phục sự cố điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông bị ảnh hưởng. Bình quân mỗi ngày, khoảng 600 công nhân cùng hơn 100 phương tiện, thiết bị chuyên dụng như xe cuốn ép, xe nước, xe cẩu, xe xúc lật, ghe máy, máy bơm,… được huy động.

Trong suốt quá trình triển khai, Hepco phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên và các nhóm tình nguyện… nhằm đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên xử lý dứt điểm các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ, trường học, cơ quan công sở…

- Ảnh 4.

Dòng sông An Cựu tập trung đầy rác sau lũ.

- Ảnh 5.

Rác trôi trên sông An Cựu

- Ảnh 6.

Dưới chân cầu.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

 

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 13 - Kalmaegi, mưa lũ ở Huế sẽ như thế nào?

Ảnh hưởng bão số 13 - Kalmaegi, mưa lũ ở Huế sẽ như thế nào?

(NLĐO) - Dự báo do ảnh hưởng của bão số 13 - Kalmaegi, TP Huế sẽ có mưa lớn, khả năng xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ ngày 6 đến ngày 9-11

Bị chủ nhân "bỏ quên" sau lũ, hàng trăm ô tô đậu kín trên cầu ở Huế

(NLĐO) - Hàng trăm ô tô, xe tải loại nhỏ và cả... xe tang vẫn "đóng đô" trên cầu Chợ Dinh, TP Huế, dù tình trạng ngập lụt đã bớt căng thẳng

Hình ảnh mới nhất về di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3"

(NLĐO) - Nước sông Hương dâng cao, vượt quá báo động 3, di tích Đại nội Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây "tập 3" chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua.

lũ lụt mưa lũ lũ lụt miền trung dọn rác lũ lụt Huế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo