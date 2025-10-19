HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hướng dẫn lập đơn vị sự nghiệp công lập đa lĩnh vực ở cấp xã

GIANG NAM

(NLĐO) - Ban Chỉ đạo của Chính phủ vừa hướng dẫn cụ thể việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực tại cấp xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ, vừa ký ban hành Công văn số 20 hướng dẫn việc thành lập và tổ chức hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực tại cấp xã.

Theo đó, trong thời gian Chính phủ chưa ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Chỉ đạo cho phép các địa phương căn cứ thực tiễn để chủ động triển khai mô hình này. 

Các đơn vị được thành lập thuộc UBND cấp xã, do ngân sách Nhà nước bảo đảm, nhằm cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công như văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị…

Hướng dẫn lập đơn vị sự nghiệp công lập đa lĩnh vực ở cấp xã - Ảnh 1.

Nhiều dịch vụ công trực tuyến do các đơn vị sự nghiệp vận hành rất được người dân ủng hộ

Trường hợp xã đã có đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Chỉ đạo đề nghị tổ chức lại và bổ sung nhiệm vụ về khuyến nông, thực hiện theo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 371/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

UBND cấp tỉnh được giao hướng dẫn cụ thể về tên gọi, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp mới, bảo đảm phù hợp đặc thù địa phương và hướng dẫn của bộ, ngành quản lý chuyên môn.

Về tổ chức bộ máy, Ban Chỉ đạo yêu cầu bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Cụ thể như mỗi phòng chuyên môn cần phụ trách từ hai mảng công tác trở lên, có quy trình quản lý riêng và tối thiểu 7 viên chức; người đứng đầu đơn vị có không quá 2 cấp phó, trưởng phòng có 1 cấp phó.

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm cân đối biên chế viên chức hưởng lương ngân sách (không bao gồm giáo dục và y tế) để bố trí nhân sự phù hợp khi thành lập đơn vị. Trường hợp chưa kịp tuyển dụng, cấp xã được phép ký hợp đồng lao động tạm thời với người có chuyên môn phù hợp, theo quy định tại khoản 3, Điều 9 Nghị định 111/2022 của Chính phủ.

Việc hình thành các đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả quản lý, tinh gọn đầu mối, đồng thời bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu cho người dân tại cơ sở – nền tảng quan trọng để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

