Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương.

Chiều 6-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về xếp đơn vị sự nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Trước đó, Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo đó, ở Trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, nhất là các đơn vị cấp vụ, cục trực thuộc bộ, ngành, bảo đảm không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chủ trương không thành lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành.

Ở địa phương, rà soát, khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp xã, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới; đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị liên quan đã thảo luận về những nội dung nêu trên, theo kế hoạch 130 và đưa ra các phương hướng đến triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc thực hiện Văn bản số 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương là sự tiếp nối của việc thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương, với mục tiêu là làm cho bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, nâng cao tính tự chủ, nâng cao chất lượng lao động, tăng chất lượng dịch vụ công, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, giảm chi ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng mức hưởng thụ và sự tham gia của nhân dân.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tiếp tục rà soát tổng thể quá trình thực hiện các Nghị quyết, văn bản kể trên, đồng thời đối chiếu với các cơ sở chính trị khác có liên quan để có phương án tối ưu nhất có thể.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đối với một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, Thủ tướng yêu cầu cần nghiên cứu, căn cứ thực tiễn, đề xuất phương án đảm bảo tính hợp lý, nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân tốt nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Tin liên quan

Người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chế độ theo Nghị định 178

Người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chế độ theo Nghị định 178

(NLĐO)- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập nghỉ việc do sắp xếp bộ máy sẽ được hưởng chế độ theo Nghị định 178.

Sáp nhập Quảng Bình - Quảng Trị: Tỉnh mới có bao nhiêu sở, ngành, đơn vị sự nghiệp?

(NLĐO) - Sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, tỉnh mới sẽ có diện tích gần 12.700 km², dân số trên 1,86 triệu người.

TP HCM: Các đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến sắp xếp ra sao?

(NLĐO)- Trong tờ trình gửi UBND TP HCM có hướng sắp xếp Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, một số cơ quan báo và tạp chí.

