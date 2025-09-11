Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có văn bản số 433/TLĐ-CTCĐ ngày 28-9 gửi Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành về việc hướng dẫn công tác tài chính, tài sản của hệ thống Công đoàn theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn. Ảnh: Mai Chi

Trong văn bản, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy; Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban Thường vụ LĐLĐ cấp tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung về tài chính, tài sản của hệ thống Công đoàn cấp tỉnh, công đoàn xã, phường, công đoàn đặc khu (gọi chung là công đoàn xã) với nội dung như trong hướng dẫn.

Trong đó, về thu kinh phí Công đoàn, LĐLĐ cấp tỉnh thực hiện thu kinh phí Công đoàn do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng lao động đóng theo quy định của Luật Công đoàn và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động qua kho bạc nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch.

Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động qua tài khoản chuyên thu của Công đoàn Việt Nam.

Theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Ở những nơi có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, số kinh phí Công đoàn dành cho cấp cơ sở được phân phối cho tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo số thành viên của tổ chức này tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số tiền đóng, tổng số người lao động tại doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với đoàn phí công đoàn là khoản do đoàn viên đóng hàng tháng và phân cấp cho Công đoàn cơ sở thu. Công đoàn cơ sở được sử dụng 70% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Đối với nguồn thu khác, đơn vị Công đoàn được để lại và sử dụng 100% nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.