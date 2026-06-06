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Hướng tới World Cup 2026 (*): Hấp dẫn cuộc chiến "Giày vàng"

Đào Tùng

World Cup luôn là sân khấu của những nhà vô địch nhưng không phải lúc nào chiếc cúp vàng cũng là câu chuyện duy nhất thu hút người hâm mộ

Song hành với hành trình chinh phục ngôi vương là cuộc đua giành Chiếc giày vàng, nơi những chân sút xuất sắc nhất thế giới cạnh tranh để khẳng định vị thế của mình bằng những bàn thắng. Từ Paolo Rossi (Ý) năm 1982, Toto Schillaci (Ý) năm 1990, Ronaldo (Brazil) năm 2002, James Rodriguez (Colombia) năm 2014 đến Kylian Mbappé (Pháp) năm 2022, danh hiệu Vua phá lưới World Cup luôn tạo nên những câu chuyện đặc biệt, đôi khi còn được nhắc đến nhiều năm sau khi giải đấu kết thúc.

Mbappé và sứ mệnh bảo vệ Giày vàng

Nếu phải chọn ra ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026, Kylian Mbappé gần như là cái tên đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của giới chuyên môn. Tiền đạo người Pháp đã giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2022 với 8 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick lịch sử ở trận chung kết với Argentina. Sau 2 kỳ World Cup liên tiếp, Mbappé đã sở hữu 12 bàn thắng, thành tích đáng kinh ngạc đối với một cầu thủ vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất sự nghiệp.

Không chỉ có hiệu suất ghi bàn đáng nể, Mbappé còn được hưởng lợi từ sức mạnh tập thể của tuyển Pháp. Đội bóng của HLV Didier Deschamps luôn nằm trong nhóm ứng viên vô địch hàng đầu, đồng nghĩa với việc có thể chơi tới 7 - 8 trận nếu tiến sâu.

Lịch sử World Cup cho thấy việc bảo vệ thành công danh hiệu Vua phá lưới là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Mbappé đang đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên trong lịch sử làm được điều đó.

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Các chân sút xuất sắc nhất sẽ đua tranh “Chiếc giày vàng” tại World Cup 2026. Minh họa AI: ĐÔNG LINH

Haaland - cỗ máy săn bàn

Nếu Mbappé là "nhà vua" đương nhiệm thì Erling Haaland chính là kẻ thách thức đáng gờm nhất. Tiền đạo người Na Uy bước vào World Cup đầu tiên trong sự nghiệp với danh tiếng là một trong những chân sút hiệu quả nhất thế giới. Trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn khiến mọi hàng thủ phải dè chừng.

Sở hữu chiều cao lý tưởng, sức mạnh vượt trội cùng khả năng dứt điểm bằng cả hai chân, Haaland là mẫu trung phong hoàn hảo của bóng đá hiện đại. Điều khiến anh trở nên nguy hiểm không chỉ là số cơ hội tạo ra mà còn ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Khác với Mbappé, Haaland chỉ khoác áo Na Uy - đội không được đánh giá cao. Tuy nhiên, điều đó chưa chắc là bất lợi trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới. 

Nhiều tiền đạo từng giành Chiếc giày vàng World Cup không nhất thiết phải vào đến trận chung kết. James Rodriguez năm 2014 ghi 6 bàn dù Colombia dừng bước ở tứ kết, là một ví dụ.

Harry Kane vẫn còn nguyên khát vọng

Không thể bỏ qua Harry Kane trong danh sách ứng viên. Tiền đạo tuyển Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018 với 6 bàn thắng và vẫn là điểm tựa lớn nhất trên hàng công của "Tam sư". Dù không còn ở độ tuổi đôi mươi, Kane vẫn duy trì khả năng săn bàn ổn định nhờ kỹ năng chọn vị trí, dứt điểm đa dạng và bản lĩnh trong những trận đấu lớn.

Đối với Kane, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để chạm tay vào danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia. Động lực ấy đủ để đưa anh trở thành một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng.

Tuyển Anh dưới thời thế hệ Jude Bellingham, Bukayo Saka hay Morgan Rogers sở hữu nguồn cung cơ hội rất dồi dào cho tiền đạo đội trưởng. Nếu "Tam sư" tiến sâu, Kane chắc chắn sẽ có mặt trong nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Vinicius Junior và truyền thống Samba

Brazil luôn là mảnh đất sản sinh những cây săn bàn huyền thoại của World Cup. Từ Vava, Jairzinho, Romario, Ronaldo đến Neymar, "Selecao" chưa bao giờ thiếu những ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu.

Ở World Cup 2026, Vinicius Junior được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt kế thừa truyền thống ấy. Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới. Dù chưa phải là mẫu trung phong điển hình, Vinicius ngày càng hoàn thiện khả năng ghi bàn và trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất của Brazil.

Nếu Brazil tìm lại vị thế ứng viên vô địch sau những kỳ World Cup chưa thành công như mong đợi thì Vinicius hoàn toàn có thể trở thành một trong những nhân vật trung tâm của cuộc đua giành Chiếc giày vàng.

Ronaldo và Messi: Ý nghĩa lịch sử

Trong mọi cuộc thảo luận về các chân sút lớn của World Cup, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi luôn được nhắc đến. Tuy nhiên, khác với những kỳ World Cup trước, hai huyền thoại này không còn được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới.

Ronaldo bước vào giải đấu ở tuổi 41, còn Messi đã 39 tuổi. Thời gian là đối thủ mà ngay cả những siêu sao vĩ đại nhất cũng không thể đánh bại. Điều đó không có nghĩa họ hết nguy hiểm. Ngược lại, kinh nghiệm, đẳng cấp và bản năng săn bàn vẫn đủ để họ tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt.

Mục tiêu thực tế hơn có lẽ không phải cuộc đua ghi 7 hay 8 bàn thắng như Mbappé hoặc Haaland, mà là tiếp tục để lại dấu ấn ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Chờ ngôi sao mới

Lịch sử World Cup chưa bao giờ chỉ thuộc về những siêu sao được dự báo. Năm 1982, Paolo Rossi từ chỗ bị nghi ngờ đã trở thành người hùng đưa tuyển Ý đến chức vô địch. Năm 1990, Toto Schillaci gây chấn động khi giành Chiếc giày vàng với 6 bàn thắng. Năm 1994, Oleg Salenko của Nga ghi tới 5 bàn trong một trận đấu và bất ngờ chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Hristo Stoichkov.

World Cup 2026 với 48 đội tham dự có thể mở ra thêm cơ hội cho những bất ngờ tương tự. Một tiền đạo ít tên tuổi từ châu Phi, châu Á hay CONCACAF hoàn toàn có thể tận dụng sân khấu lớn nhất hành tinh này để bước ra ánh sáng. Biết đâu, mùa hè 2026 sẽ lại chứng kiến sự xuất hiện của một Schillaci hay một Salenko mới khiến cả thế giới phải bất ngờ.

Dĩ nhiên, với các ngôi sao World Cup, cúp vàng vẫn đáng giá hơn Giày vàng, đặc biệt là với Ronaldo. Ngôi sao Bồ Đào Nha đã có gần như đầy đủ mọi vinh quang, trừ chức vô địch thế giới cùng đội tuyển quốc gia. Vì thế, đây là cơ hội cuối cùng để anh ôm cúp vàng trong tay.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 31-5

Hướng tới World Cup 2026 (*): Hấp dẫn cuộc chiến "Giày vàng" - Ảnh 2.


 

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