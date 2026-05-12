Huy động 6 chuyên khoa cứu người đàn ông ở Cần Thơ

Chiều 12-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ thuộc 6 chuyên khoa đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp hy hữu là bệnh nhân bị cây đinh kim loại xuyên qua thành bụng khi sử dụng máy bắn đinh cầm tay tại nhà.

Cây đinh lọt vào ổ bung nam bệnh nhân

Cây đinh sau khi được phẫu thuật lấy ra

Bệnh nhân là ông N.V.T. (SN 1995; ngụ TP Cần Thơ), nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc tối 4-5 với tình trạng vết thương bụng 02mm, vùng cạnh dưới rốn bên trái không chảy máu, đau nhẹ.

Theo lời kể, trong lúc sử dụng máy bắn đinh cầm tay, một cây đinh đã xuyên qua thanh thép và đi vào ổ bụng của ông T.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính có cản quang, các bác sĩ ghi nhận dị vật cản quang nằm trong mô mềm cơ thắt lưng bên trái, cạnh đốt sống L5, kích thước khoảng 4x4x39mm.

Trước tính chất phức tạp của tổn thương, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa gồm: Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Ngoại Thận – Tiết niệu, Ngoại Thần kinh và Gây mê hồi sức… Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu .

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy cây đinh dài khoảng 4cm nằm ở cơ thắt lưng chậu trái của ông T. Thời gian mở thành bụng và lấy dị vật diễn ra chỉ trong khoảng 20 phút. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, vết mổ khô.

BS.CKII. Cao Quốc Việt, trưởng của ê-kíp phẫu thuật Khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết cây đinh đã đi xuyên ổ bụng nhưng lọt qua các quai ruột và chỉ gây tổn thương mạc treo ruột rồi dừng ở cơ thắt lưng chậu là rất hiếm gặp. Bởi lẽ, phần lớn trường hợp này sẽ gây thủng nhiều lỗ trên đường đi xuyên qua ổ bụng.