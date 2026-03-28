Sức khỏe

Hy hữu: Bé trai nặng tới 5,1 kg vừa chào đời ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sản phụ ở Quảng Trị được mổ lấy thai cấp cứu khi thai nhi ước tính gần 5 kg và phát hiện đái tháo đường thai kỳ muộn. Bé trai chào đời nặng 5,1 kg

Hy hữu: Bé trai nặng tới 5,1 kg chào đời ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa mổ cấp cứu cho sản phụ ở xã Quảng Trạch, em bé chào đời nặng 5,1 kg

Sáng 28-3, đại diện Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết các bác sĩ vừa mổ lấy thai cấp cứu cho một sản phụ, em bé chào đời nặng 5,1 kg.

Sản phụ B.T.N.P (30 tuổi, ở xã Quảng Trạch) mang thai lần hai. Trong quá trình thai kỳ, chị khám thai định kỳ và sàng lọc đái tháo đường thai kỳ ở tuần 24 với kết quả bình thường.

Tuy nhiên, đến tuần 37, khi siêu âm, các bác sĩ ước tính cân nặng thai nhi gần 5 kg - mức cần theo dõi đặc biệt. Sản phụ được kiểm tra lại đường huyết và phát hiện đái tháo đường thai kỳ, chỉ số HbA1C 7,5%.

Trước nguy cơ thai rất to kèm rối loạn đường huyết, ê-kíp bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Bé trai chào đời nặng 5,1kg

Sau sinh, em bé bị hạ đường huyết trong những giờ đầu nên được chuyển sang Khoa Sơ sinh theo dõi và điều trị. Sau một tuần chăm sóc, sức khỏe trẻ ổn định, bú tốt và đã được xuất viện.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hằng, Phó trưởng Khoa Sản, nhiều thai phụ sau khi sàng lọc đái tháo đường thai kỳ ở giai đoạn giữa thai kỳ có kết quả bình thường nên chủ quan. Trong khi đó, bệnh vẫn có thể xuất hiện muộn, nhất là những tháng cuối khi nhu cầu dinh dưỡng tăng và cân nặng mẹ bầu tăng nhanh.

Bác sĩ cũng lưu ý quan niệm "thai to là thai khỏe" không phải lúc nào cũng đúng. Thai quá to có thể liên quan đến đái tháo đường thai kỳ hoặc rối loạn chuyển hóa. Với sản phụ, thai to làm tăng nguy cơ phải mổ lấy thai và băng huyết sau sinh; còn trẻ sơ sinh có nguy cơ hạ đường huyết, khó thở, thậm chí về lâu dài dễ liên quan béo phì hoặc đái tháo đường.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ nếu thấy thai phát triển nhanh, đa ối hoặc tăng cân bất thường nên kiểm tra lại đường huyết để được theo dõi kịp thời.

Quảng Trị bé trai chào đời quảng trạch trẻ sơ sinh 5,1 kg em bé nặng 5,1 kg thai nhi to bất thường Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới sinh con to
