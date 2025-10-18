Huyền thoại sống Premier League thua ngay ngày ra mắt V-League

Hà Nội FC hứng khởi, tràn đầy tự tin, sau khi HLV Harry Kewell ngồi vào "ghế nóng", mang lại làn gió tươi mới cho đội bóng thủ đô. Huyền thoại Premier League không chỉ thay đổi giáo án tập luyện mà còn giúp các học trò xốc lại tinh thần thi đấu.

Hà Nội FC gặp khó khi đối đầu thủ thành Văn Lâm

Có sự chuẩn bị kỹ, đội bóng áo tím hướng mục tiêu giành chiến thắng khi tiếp đón Ninh Bình FC ở vòng 7. Tận dụng lợi thế sân nhà, đoàn quân HLV Kewell nhanh chóng tạo áp lực lên đối phương, lấn lướt về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm cầu môn.

Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ do Ninh Bình tạo ra, đội bóng thủ đô không thể ghi bàn mà còn để thủng lưới trước. Lần lượt Daniel Da Silva Dos Anjos, Nguyễn Quốc Việt lập công ở phút 69 và 80, giúp Ninh Bình tạo khoảng cách an toàn về mặt tỉ số.

Ninh Bình tiếp tục chuỗi trận thăng hoa và chưa bị đánh bại ở V-League mùa này

Những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ mang về một bàn gỡ do công Lê Xuân Tú ở phút 83. Thất bại trên sân nhà khiến Hà Nội FC mất cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với tốp 3, tạm xếp thứ 6 với 8 điểm song đã thi đấu nhiều hơn một trận so với nhóm bám đuổi.

Trong khi đó, Ninh Bình FC có 17 điểm, tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại lên con số 7 trận, không chỉ vững ngôi đầu bảng xếp hạng mà còn tạo khoảng cách lên đến 3 điểm so với Công an Hà Nội.