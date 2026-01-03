Indonesia công bố tân HLV và lý do chiến lược gia người Anh gật đầu

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) trong ngày 3-1-2026 đã chính thức bổ nhiệm John Herdman (50 tuổi) làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược nâng tầm bóng đá xứ vạn đảo.

Chiến lược gia người Anh bày tỏ lý do chọn dẫn dắt đội tuyển Indonesia là tiềm năng và cuồng nhiệt của người hâm mộ: "Điều tôi thấy ở đó là tài năng. Cảm giác rất giống với Canada. Đó là một quốc gia rộng lớn, với rất nhiều tiềm năng về cầu thủ địa phương, nhưng cũng có khả năng tuyển mộ những cầu thủ mang hai quốc tịch, điều mà họ đã bắt đầu thực hiện rồi".

Herdman được xem là "kiến trúc sư World Cup" khi là HLV duy nhất từng đưa cả tuyển nam và nữ của cùng một quốc gia giành vé dự vòng chung kết World Cup.

Cụ thể, ông từng dẫn dắt tuyển nữ Canada dự World Cup 2007, 2011 và giành hai HCĐ Olympic liên tiếp (2012, 2016). Khi chuyển sang đội tuyển nam, Herdman giúp Canada trở lại World Cup 2022 sau 36 năm, đồng thời đưa thứ hạng FIFA tăng từ 77 lên 33 thế giới.

Trước khi dẫn dắt Indonesia, ông thất nghiệp khi từ chức HLV trưởng của Toronto FC vào tháng 11 năm 2025 và đã tìm kiếm nhiều cơ hội. PSSI đặt kỳ vọng từ kinh nghiệm và tư duy xây dựng dài hạn của Herdman sẽ tạo nền móng bền vững, nâng cao kỷ luật và định hình bản sắc cho tuyển Indonesia.

PSSI cũng mô tả việc bổ nhiệm John Herdman là "đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho bóng đá quốc gia".

Ngay trong năm 2026, HLV Herdman sẽ đối mặt lịch thi đấu dày đặc với các đợt FIFA Days trong tháng 3, 6, 9, 10, 11 và ASEAN Cup 2026 khởi tranh từ ngày 25-7.

Việc bổ nhiệm HLV từng chinh chiến tại World Cup và Olympic cho thấy tham vọng của bóng đá Indonesia không chỉ dừng lại ở sân chơi khu vực mà hướng tới kỳ World Cup 2030, khi mùa giải 2026 đã không thể vượt qua vòng loại 4.