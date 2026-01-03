Indonesia công bố tân HLV và lý do chiến lược gia người Anh gật đầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Indonesia công bố tân HLV và lý do chiến lược gia người Anh gật đầu

Quốc An

(NLĐO) - John Herdman chính thức trở thành HLV tuyển Indonesia và chia sẻ lý do dẫn dắt đội tuyển Đông Nam Á.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) trong ngày 3-1-2026 đã chính thức bổ nhiệm John Herdman (50 tuổi) làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược nâng tầm bóng đá xứ vạn đảo.

Chiến lược gia người Anh bày tỏ lý do chọn dẫn dắt đội tuyển Indonesia là tiềm năng và cuồng nhiệt của người hâm mộ: "Điều tôi thấy ở đó là tài năng. Cảm giác rất giống với Canada. Đó là một quốc gia rộng lớn, với rất nhiều tiềm năng về cầu thủ địa phương, nhưng cũng có khả năng tuyển mộ những cầu thủ mang hai quốc tịch, điều mà họ đã bắt đầu thực hiện rồi".

img

Herdman được xem là "kiến trúc sư World Cup" khi là HLV duy nhất từng đưa cả tuyển nam và nữ của cùng một quốc gia giành vé dự vòng chung kết World Cup. 

Cụ thể, ông từng dẫn dắt tuyển nữ Canada dự World Cup 2007, 2011 và giành hai HCĐ Olympic liên tiếp (2012, 2016). Khi chuyển sang đội tuyển nam, Herdman giúp Canada trở lại World Cup 2022 sau 36 năm, đồng thời đưa thứ hạng FIFA tăng từ 77 lên 33 thế giới.

Trước khi dẫn dắt Indonesia, ông thất nghiệp khi từ chức HLV trưởng của Toronto FC vào tháng 11 năm 2025 và đã tìm kiếm nhiều cơ hội. PSSI đặt kỳ vọng từ kinh nghiệm và tư duy xây dựng dài hạn của Herdman sẽ tạo nền móng bền vững, nâng cao kỷ luật và định hình bản sắc cho tuyển Indonesia.

PSSI cũng mô tả việc bổ nhiệm John Herdman là "đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho bóng đá quốc gia".

Ngay trong năm 2026, HLV Herdman sẽ đối mặt lịch thi đấu dày đặc với các đợt FIFA Days trong tháng 3, 6, 9, 10, 11 và ASEAN Cup 2026 khởi tranh từ ngày 25-7.

Việc bổ nhiệm HLV từng chinh chiến tại World Cup và Olympic cho thấy tham vọng của bóng đá Indonesia không chỉ dừng lại ở sân chơi khu vực mà hướng tới kỳ World Cup 2030, khi mùa giải 2026 đã không thể vượt qua vòng loại 4.

Tin liên quan

HLV Shin Tae-yong chưa nhận liên hệ từ PSSI, dù ghế nóng tuyển Indonesia bỏ trống

HLV Shin Tae-yong chưa nhận liên hệ từ PSSI, dù ghế nóng tuyển Indonesia bỏ trống

(NLĐO) - HLV Shin Tae-yong bất ngờ xuất hiện ở Indonesia, khẳng định với giới truyền thông chưa nhận bất kỳ liên nào từ PSSI về việc trở lại tuyển Indonesia.

Tuyển Indonesia mất trung vệ nhập tịch đến 9 tháng vì chấn thương

(NLĐO) - Trung vệ Mees Hilgers của Indonesia và CLB FC Twente (Hà Lan) dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) trong buổi tập và phải nghỉ ít nhất 9 tháng.

Indonesia trước ngưỡng cửa World Cup 2026

Indonesia sẽ chạm trán Ả Rập Saudi trong khuôn khổ vòng loại thứ tư World Cup 2026 diễn ra lúc 0 giờ 15 phút ngày 9-10.

Canada World Cup Indonesia Herdman
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo