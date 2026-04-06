Quốc tế

Iran bác bỏ tối hậu thư của Mỹ

Hoàng Phương

Các bên trung gian từ Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập vẫn đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội ngày 4-4, ông Donald Trump nhấn mạnh thời hạn dành cho Iran "đang cạn dần". Ông cảnh báo Tehran trong 48 giờ tới phải đạt được thỏa thuận hoặc mở lại tuyến hàng hải chiến lược ở eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã gia hạn tạm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran 10 ngày và mốc này sẽ hết hạn vào ngày 6-4.

Sau tối hậu thư mới nhất của ông Donald Trump, một quan chức quốc phòng cấp cao Israel cho biết nước này đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran và hiện chờ Mỹ bật đèn xanh. Quan chức này tiết lộ các cuộc tấn công có thể diễn ra trong tuần.

Đáp lại, quân đội Iran đã bác bỏ lời đe dọa trên của Tổng thống Donald Trump. Tehran cũng cảnh báo mọi cuộc tấn công của Mỹ hoặc Israel nhằm vào hạ tầng của Iran sẽ vấp phải các đòn đáp trả nhắm vào toàn bộ tài sản quân sự của Mỹ tại Trung Đông cũng như cơ sở hạ tầng của Israel.

Ông Donald Trump ngày 1-4 tuyên bố Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho Iran và sẽ kết thúc cuộc xung đột "rất nhanh". Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, Iran đã bắn hạ 2 máy bay quân sự Mỹ, qua đó cho thấy những rủi ro hiện hữu của chiến dịch không kích, cũng như quân đội Iran dù suy yếu vẫn có khả năng đáp trả.

Iran bác bỏ tối hậu thư của Mỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ Iran Hossein Simaei Sarraf (giữa) đến hiện trường vụ không kích của Mỹ - Israel tại ĐH Shahid Beheshti ở thủ đô Tehran ngày 4-4. Ảnh: AP

Quân đội Iran cho biết chiếc máy bay chiến đấu A-10 Thunderbolt II của Mỹ bị bắn hạ trên vùng biển phía Nam, gần eo biển Hormuz. Theo AP, hiện chưa rõ tình trạng của phi hành đoàn cũng như địa điểm chính xác nơi máy bay rơi.

Trong khi đó, chiếc máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn hạ tại miền Nam Iran. Giới chức Mỹ ngày 5-4 cho biết cả 2 sĩ quan không quân trên chiếc F-15E Strike Eagle đã được giải cứu sau một "cuộc giao tranh ác liệt". Cùng ngày, theo hãng tin Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố một số "vật thể bay" đã bị phá hủy trong chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi công Mỹ, trong đó có một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules và 2 trực thăng UH-60 Black Hawk.

Bất chấp những diễn biến căng thẳng nêu trên, ngày 4-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan nói với hãng tin AP rằng nỗ lực trung gian nhằm đạt được lệnh ngừng bắn "đang đi đúng hướng", sau khi Islamabad thông báo sẽ sớm tổ chức đàm phán giữa Mỹ và Iran. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran "chưa bao giờ từ chối tới Islamabad", đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán phải dẫn đến một kết thúc "dứt điểm và lâu dài" cho cuộc xung đột đang diễn ra.

Theo nguồn tin khu vực, các bên trung gian như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập vẫn đang nỗ lực đưa Mỹ - Iran trở lại bàn đàm phán, hướng đến chấm dứt chiến sự bằng giải pháp ngoại giao và mở lại eo biển Hormuz. Các nước này được cho là đang xây dựng một phương án thỏa hiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các yêu cầu của Washington và Tehran. Phương án thỏa hiệp này bao gồm đề xuất tạm ngừng giao tranh để mở đường cho đàm phán, dự kiến do Pakistan đứng ra tổ chức. 

Điểm nóng xung đột ngày 6-4: Thông tin trái chiều về vụ Mỹ giải cứu phi công trên đất Iran

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Iran nỗ lực giảm nhẹ chiến dịch của Mỹ nhằm giải cứu sĩ quan không quân trên chiếc F-15 bị bắn rơi.

Ông Donald Trump "trút thịnh nộ" liên quan đến Hormuz, Iran cảnh báo trả đũa

(NLĐO) - Iran cảnh báo tăng cường tấn công hạ tầng nếu bị nhắm mục tiêu, trong khi ông Donald Trump tiếp tục đe dọa cứng rắn liên đến quan eo biển Hormuz.

Chiến sự Trung Đông ngày 5-4: Vùng Vịnh chưa thoát làn đạn, Iran phá hủy khí tài Mỹ

(NLĐO) – Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 5-4 tuyên bố phá hủy hai máy bay C-130 và hai trực thăng Black Hawk của Mỹ.

