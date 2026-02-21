HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Iran giăng sẵn "thiên la địa võng" ở eo biển Hormuz chờ lực lượng Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Một báo cáo trên Army Recognition cho biết Iran đã xây dựng một "chiến lược chống tiếp cận" nhiều lớp để đối phó với lực lượng Mỹ ở eo biển Hormuz.

Theo tạp chí quân sự Army Recognition, "chiến lược chống tiếp cận" nhiều lớp của Iran sử dụng thủy lôi, tàu ngầm, tên lửa chống hạm, tàu tuần tra và hệ thống phòng không nhằm cản trở bất kỳ chiến dịch nào của Mỹ ở eo biển Hormuz và vùng biển xung quanh. 

Mục tiêu chính không phải là giành chiến thắng quyết định mà là kéo dài thời gian đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa, hậu cần và sự kiên nhẫn của Mỹ đủ lâu nhằm định hình lại cục diện nếu xảy ra leo thang.

Chiến lược chống tiếp cận này dự kiến sẽ khiến lực lượng Mỹ rơi vào một môi trường đe dọa dày đặc, chồng chéo, phải chiến đấu từng bước, vượt qua từng lớp kháng cự nếu muốn tiếp cận Iran.

Điều này khiến thời gian, kho tên lửa đánh chặn và sự khoan dung chính trị trở thành những yếu tố quyết định: Câu hỏi sẽ là chiến lược phòng thủ có giúp Iran cầm cự ở eo biển Hormuz đủ lâu, làm cạn kiệt kho tên lửa của Mỹ đủ nhiều hay không.

Iran xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa và thủy lôi nhiều lớp ở Hormuz - Ảnh 1.

Một hệ thống phóng tên lửa của Iran - Ảnh: TASNIM

Nhìn chung, chiến thuật này gồm 4 lớp "giáp" chính mà Iran dựng lên ở tuyến đường biển huyết mạch.

Đầu tiên là thủy lôi và tàu ngầm gây gián đoạn hạm đội của Mỹ. Khoảng 5.000-6.000 quả mìn có thể được rải ở các điểm hẹp như eo biển Hormuz, kết hợp với tàu ngầm lớp Kilo và tàu ngầm mini phục kích, rải thủy rôi.

Tiếp theo đó, tên lửa hành trình Noor, Qader bay sát mặt biển, tầm bắn 200-300 km, có loại lên đến 1.000 km, kết hợp với tên lửa đạn đạo chống hạm Khalij Fars, Hormuz-2 có thể khiến tàu sân bay Mỹ lùi xa đất liền và tiêu đốn đáng kể đạn dược.

Bên cạnh đó, một lượng lớn tàu cao tốc, máy bay không người lái (UAV) "cảm tử" và xuồng không người lái tấn công cùng lúc từ nhiều hướng, dùng chiến thuật bầy đàn làm quá tải khả năng xử lý của tàu chiến Mỹ.

Iran cũng có thể sử dụng hệ thống phòng không nhiều lớp gồm các hệ thống tầm xa như S-300, Bavar-373, tầm trung như Khordad-3 để nhắm vào các hệ thống khác nhau của Mỹ.

Các lớp phòng thủ trên sẽ được kết hợp với việc phân chia nhân sự hợp lý: Hải quân chính quy cho sự hiện diện rộng lớn hơn ở vịnh Oman, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) và eo biển, kết hợp với sự phân quyền phù hợp của các sở chỉ huy địa phương.

Theo Army Recognition, việc triển khai các hệ thống này thể hiện mục tiêu rõ ràng của Tehran: Không phải là một chiến thắng quyết định trên chiến trường, mà là tạo ra "ma sát" kéo dài, buộc Washington phải xem xét lại cái giá phải trả cho sự can thiệp của họ ở khu vực này.

Tin liên quan

"Sát thủ ven bờ" của Iran đón lõng tàu sân bay Mỹ?

"Sát thủ ven bờ" của Iran đón lõng tàu sân bay Mỹ?

(NLĐO) – Tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran trở thành biến số đáng ngại với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động gần hải phận nước này.

Điểm nóng xung đột ngày 21-2: Ông Donald Trump tuyên bố "nóng", Iran nói "không có tối hậu thư"

(NLĐO) - Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang xem xét ra lệnh tấn công phủ đầu nhằm buộc Iran nhượng bộ.

Kế hoạch tấn công Iran bị cản trở, ông Donald Trump “quay xe” với thủ tướng Anh

(NLĐO) - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) để tấn công Iran.

Trung Đông Iran tàu chiến Mỹ eo biển Hormuz IRGC
