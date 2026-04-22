Điểm nóng xung đột ngày 22-4: Ông Ahmad Vahidi nắm quyền IRGC, tín hiệu gì từ Iran?

Khi mốc thời gian để Iran quyết định có gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần với Mỹ nữa hay không đang đến gần, sự chú ý không còn dồn vào Tổng thống Masoud Pezeshkian. Theo nhiều nguồn tin, tâm điểm lúc này đang hướng tới Ahmad Vahidi, người vừa được bổ nhiệm đứng đầu IRGC.

Với vị trí đó, ông sẽ có tiếng nói mang tính quyết định trong việc Tehran sẽ tiếp tục đàm phán hay quay lại đối đầu với Mỹ và Israel.

Ông Ahmad Vahidi, người vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Ảnh: NurPhoto

Ông Vahidi được mô tả là một trong những nhân vật "cực đoan nhất trong hàng ngũ cứng rắn của Iran". Vì thế, việc ông lên dẫn dắt lực lượng nổi tiếng "mạnh tay" như IRGC đã khiến giới quan sát lo ngại.

"Việc đưa ông Vahidi lên đứng đầu Vệ binh Cách mạng cho thấy giới chức Iran hiện tại cũng không hề ôn hòa hơn dưới sức ép từ Mỹ và Israel" – nhà phân tích chính sách đối ngoại Lisa Daftari nhận định.

Ông Behnam Ben Taleblu tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD) đánh giá các quyết định lớn của Tehran ngày càng do IRGC thông qua chứ không phải bởi chính phủ dân sự.

Ông Vahidi không phải gương mặt mới trong bộ máy quyền lực Iran. Trước khi tướng Qassem Soleimani nổi lên, ông Vahidi từng chỉ huy Lực lượng tinh nhuệ Quds trong thập niên 1990. Đây là đơn vị phụ trách hoạt động đối ngoại, chiến dịch bí mật và hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Ông Vahidi cũng là một trong những người góp phần dựng nên mạng lưới ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông, đặc biệt tại Lebanon. Một số đánh giá còn cho rằng ông thuộc lớp nhân vật đầu tiên xây dựng quan hệ giữa Tehran với lực lượng Hezbollah.

Phương Tây mô tả ông Vahidi là nhân vật cực kỳ cứng rắn. Ảnh: NurPhoto

"Ảnh hưởng gia tăng của Vahidi có thể khiến Tehran không muốn ngừng bắn thực chất với Mỹ. Xung đột càng kéo dài thì IRGC càng duy trì vai trò và tiếng nói lớn hơn trong bộ máy quyền lực tại Iran" – ông Beni Sabti, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), nói với kênh Fox News.

Một số nhận định cho rằng ông Vahidi có ảnh hưởng lớn hơn cả Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là một trong số ít nhân vật có thể tiếp cận trực tiếp Lãnh tụ Tối cao Iran.