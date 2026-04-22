Điểm nóng xung đột ngày 22-4: Ông Ahmad Vahidi nắm quyền IRGC, tín hiệu gì từ Iran?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 22-4: Ông Ahmad Vahidi nắm quyền IRGC, tín hiệu gì từ Iran?

Hải Hưng

(NLĐO) – Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại khi nhân vật theo tư tưởng cứng rắn Ahmad Vahidi lên làm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Khi mốc thời gian để Iran quyết định có gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần với Mỹ nữa hay không đang đến gần, sự chú ý không còn dồn vào Tổng thống Masoud Pezeshkian. Theo nhiều nguồn tin, tâm điểm lúc này đang hướng tới Ahmad Vahidi, người vừa được bổ nhiệm đứng đầu IRGC. 

Với vị trí đó, ông sẽ có tiếng nói mang tính quyết định trong việc Tehran sẽ tiếp tục đàm phán hay quay lại đối đầu với Mỹ và Israel.

Tướng Vahidi lên nắm IRGC, tín hiệu gì từ Iran? - Ảnh 1.

Ông Ahmad Vahidi, người vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Ảnh: NurPhoto

Ông Vahidi được mô tả là một trong những nhân vật "cực đoan nhất trong hàng ngũ cứng rắn của Iran". Vì thế, việc ông lên dẫn dắt lực lượng nổi tiếng "mạnh tay" như IRGC đã khiến giới quan sát lo ngại.

"Việc đưa ông Vahidi lên đứng đầu Vệ binh Cách mạng cho thấy giới chức Iran hiện tại cũng không hề ôn hòa hơn dưới sức ép từ Mỹ và Israel" – nhà phân tích chính sách đối ngoại Lisa Daftari nhận định. 

Ông Behnam Ben Taleblu tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD) đánh giá các quyết định lớn của Tehran ngày càng do IRGC thông qua chứ không phải bởi chính phủ dân sự.

Ông Vahidi không phải gương mặt mới trong bộ máy quyền lực Iran. Trước khi tướng Qassem Soleimani nổi lên, ông Vahidi từng chỉ huy Lực lượng tinh nhuệ Quds trong thập niên 1990. Đây là đơn vị phụ trách hoạt động đối ngoại, chiến dịch bí mật và hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Ông Vahidi cũng là một trong những người góp phần dựng nên mạng lưới ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông, đặc biệt tại Lebanon. Một số đánh giá còn cho rằng ông thuộc lớp nhân vật đầu tiên xây dựng quan hệ giữa Tehran với lực lượng Hezbollah.

Tướng Vahidi lên nắm IRGC, tín hiệu gì từ Iran? - Ảnh 2.

Phương Tây mô tả ông Vahidi là nhân vật cực kỳ cứng rắn. Ảnh: NurPhoto

"Ảnh hưởng gia tăng của Vahidi có thể khiến Tehran không muốn ngừng bắn thực chất với Mỹ. Xung đột càng kéo dài thì IRGC càng duy trì vai trò và tiếng nói lớn hơn trong bộ máy quyền lực tại Iran" – ông Beni Sabti, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), nói với kênh Fox News.

Một số nhận định cho rằng ông Vahidi có ảnh hưởng lớn hơn cả Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là một trong số ít nhân vật có thể tiếp cận trực tiếp Lãnh tụ Tối cao Iran.

Tin liên quan

(NLĐO) – Quan chức Iran lên tiếng phủ nhận khả năng đối thoại với Washington, đồng thời bác bỏ thông tin cử phái đoàn tham gia đàm phán tại Pakistan.

Sắp hết hạn ngừng bắn, ông Donald Trump nói Mỹ "đang hủy diệt Iran hoàn toàn"

(NLĐO) - Nhiều nguồn tin tiết lộ Iran đang cân nhắc trở lại bàn đàm phán với Mỹ trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn, sau nỗ lực trung gian "tích cực" từ Pakistan.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu triển khai hoàn thuế đối ứng

(NLĐO) - Các công ty có thể nộp đơn trực tuyến để được hoàn trả khoản thuế đối ứng mà họ đã đóng trước đó, cộng thêm lãi suất.

Mỹ đàm phán Israel Iran ngừng bắn cứng rắn IRGC tướng Vahidi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo