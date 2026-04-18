Quốc tế

Nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay toàn cầu

ANH THƯ

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), giá nhiên liệu máy bay đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra

Xung đột Trung Đông đang đe dọa gây ra cuộc khủng hoảng thiếu nhiên liệu máy bay trên thế giới vào thời điểm mùa du lịch hè sắp bắt đầu.

Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trên hôm 16-4 khi nói với hãng tin AP rằng châu Âu chỉ còn đủ nhiên liệu máy bay cho khoảng 6 tuần và có thể phải sớm hủy chuyến nếu nguồn dầu tiếp tục bị gián đoạn. Nỗi lo này không chỉ giới hạn ở châu Âu. Ông Birol cảnh báo các hãng hàng không trên toàn cầu có thể sắp đối mặt với "cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất từ trước đến nay" nếu chiến sự Trung Đông kéo dài.

Eo biển Hormuz đã bị tắc nghẽn kể từ khi xung đột giữa Iran và Mỹ - Israel bắt đầu hồi cuối tháng 2. Gần đây, tình hình thêm căng thẳng khi Hải quân Mỹ phong tỏa các cảng của Iran nhằm ngăn chặn các tàu chở dầu có liên hệ với nước này đi qua eo biển Hormuz. Ông Rico Luman, chuyên gia của Tập đoàn Dịch vụ tài chính ING (Hà Lan), nhận định với đài ABC News rằng cảnh báo của ông Birol là một tín hiệu rõ ràng cho thấy lượng dự trữ dầu mỏ trên toàn thế giới đang giảm. Theo ông Luman, các quốc gia ở châu Á đã bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu máy bay.

Nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay toàn cầu - Ảnh 1.

Xe tiếp nhiên liệu tại sân bay ở TP Munich, bang Bavaria - Đức hôm 14-4 Ảnh: AP

Còn tại châu Âu, tình hình này có thể gây tác động lớn đến mùa du lịch hè sắp tới. Một số hãng hàng không châu Âu đã bắt đầu cắt giảm chuyến bay do giá nhiên liệu máy bay tăng cao. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), giá nhiên liệu máy bay đã tăng hơn gấp đôi, lên 197 USD/thùng kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra. Trong ngày 16-4, hãng hàng không KLM Royal Dutch Airlines (Hà Lan) thông báo hủy 160 chuyến bay (cả chuyến đi và đến) tại sân bay Amsterdam Schiphol vì giá nhiên liệu tăng khiến việc khai thác không còn hiệu quả về tài chính. Với cùng lý do này, hãng hàng không Lufthansa (Đức) thông báo cho "nghỉ hưu" 27 máy bay của công ty con CityLine.

Ở Mỹ, các hiệp hội hàng không và giới chức trong ngành cho biết hiện chưa có lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay. Tuy nhiên, các hãng hàng không và hành khách Mỹ có thể chịu tác động lan tỏa từ cuộc khủng hoảng ở châu Âu. Ví dụ nếu một sân bay không có đủ nhiên liệu cho chuyến bay thẳng đến Mỹ, hãng bay có thể phải sắp xếp một điểm quá cảnh tại một sân bay khác để tiếp nhiên liệu, khiến tuyến đường mất nhiều thời gian và kém thuận tiện hơn.

Những bình luận của ông Birol được đưa ra một ngày sau khi ông Pierre-Olivier Gourinchas, nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay dự kiến chỉ đạt 3,1% - thấp hơn mức dự báo 3,3% được đưa ra trước khi xung đột nổ ra. Trong kịch bản tồi tệ nhất, tăng trưởng có thể giảm xuống chỉ còn 2,5%, giảm so với mức 3,4% của năm 2025. Ông Gourinchas cho rằng nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa lâu hơn và các cơ sở khai thác, lọc dầu tiếp tục bị phá hủy, kinh tế toàn cầu sẽ chịu tác động nghiêm trọng hơn và kéo dài. 

Diễn biến tích cực tại Lebanon

Một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày tại Lebanon có hiệu lực từ 0 giờ ngày 17-4 (giờ địa phương), mang lại hy vọng giao tranh giữa phong trào Hezbollah và Israel sẽ tạm lắng. Diễn biến này cũng có thể giúp loại bỏ một trở ngại lớn cho nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đồng ý ngừng bắn "để thúc đẩy" các nỗ lực hòa bình với Lebanon nhưng khẳng định quân đội Israel sẽ không rút lui. Lực lượng Israel đã giao tranh ác liệt với Hezbollah tại khu vực biên giới khi tiến sâu vào miền Nam Lebanon nhằm thiết lập "vùng an ninh" ở đó. Ông Netanyahu cho biết khu vực này kéo dài 10 km vào lãnh thổ Lebanon và Israel sẽ ở lại đó.

Phía Hezbollah tuyên bố người dân Lebanon "có quyền chống lại" việc Israel chiếm đóng lãnh thổ của họ, đồng thời nhấn mạnh các hành động của lực lượng này "sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Israel và Lebanon hôm 16-4 có cam kết của Beirut trong việc ngăn chặn mọi cuộc tấn công của Hezbollah.

Việc chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah là một yêu cầu then chốt từ phía Iran trong tiến trình đàm phán với Mỹ. Iran trước đó cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn hiện tại bằng các cuộc tấn công vào Lebanon. Tuy nhiên, phía Israel cho rằng thỏa thuận không áp dụng cho Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Hezbollah - lực lượng thân Iran - kiềm chế sau khi lệnh ngừng bắn trên có hiệu lực. Nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran có thể sớm đạt được. Theo ông Trump, cuộc gặp tiếp theo giữa đại diện Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này.

Hoàng Phương


