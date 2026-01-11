HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Biểu tình lan rộng, Iran cảnh báo Mỹ và Israel

Cao Lực

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ và Israel về hậu quả từ điều ông mô tả là "ủng hộ phần tử bạo loạn", Press TV đưa tin ngày 10-1.

Bộ trưởng Araghchi đưa ra tuyên bố trên trong một bài đăng trên mạng xã hội X

Ông dẫn lời cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo như bằng chứng xác nhận sự can dự của cơ quan tình báo Israel Mossad vào các cuộc biểu tình ở Iran.

Trong bối cảnh hiện nay, theo ông, chính Mỹ và Israel mới là những quốc gia "hoang tưởng" khi tin rằng "kẻ phóng hỏa rốt cuộc sẽ không bị chính ngọn lửa của mình thiêu đốt".

Cũng trong ngày 10-1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Mỹ sai lầm khi cho rằng các biện pháp mà họ áp dụng với những đối thủ khác có thể được áp dụng cho Iran.

Ông nhấn mạnh người dân Iran vẫn luôn cảnh giác trước mọi âm mưu nhằm gây bất ổn đất nước.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran không giống như các quốc gia khác. Mỹ đang theo đuổi những biện pháp tương tự bằng cách khuyến khích một số cá nhân tạo ra hỗn loạn và bạo loạn" - Tổng thống Pezeshkian nói.

Quân đội Iran cũng cảnh báo về điều họ mô tả là "âm mưu từ bên ngoài", đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác để tránh gây bất ổn.

"Quân đội Iran kêu gọi người dân Iran tỉnh táo và luôn cảnh giác, vận dụng sự thận trọng quốc gia để làm thất bại âm mưu của kẻ thù, cũng như duy trì sự đoàn kết và gắn bó dân tộc nhằm ngăn chặn kẻ thù đạt được mục tiêu hiểm độc" - tuyên bố nêu rõ.

Biểu tình lan rộng, Iran cảnh báo “ảo tưởng” của Mỹ và Israel - Ảnh 1.

Biểu tình Iran nổ ra vì lí do kinh tế nhưng nhanh chóng chuyển sang màu sắc chính trị. Ảnh: AP

Quân đội Iran cho biết trong khuôn khổ các nhiệm vụ vốn có của mình và cùng với các lực lượng vũ trang khác, dưới sự chỉ huy của Tổng Tư lệnh tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, họ đang theo dõi mọi động thái của kẻ thù trong khu vực với mức độ cảnh giác cao nhất.

Quân đội Iran cam kết "bảo vệ lợi ích quốc gia, cơ sở hạ tầng chiến lược của đất nước và tài sản công bằng toàn bộ sức mạnh".

Biểu tình lan rộng khắp Iran kể từ ngày 28-12-2025, ban đầu bùng phát do lạm phát tăng vọt và nhanh chóng mang màu sắc chính trị, khi người biểu tình kêu gọi chấm dứt quyền lãnh đạo của giới giáo sĩ.

Giới chức Iran cáo buộc Mỹ và Israel kích động bất ổn.

Nhóm nhân quyền Iran HRANA cho biết ít nhất 50 người biểu tình và 15 nhân viên an ninh đã thiệt mạng.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin 100 "phần tử bạo loạn có vũ trang" đã bị bắt tại thị trấn Baharestan, gần Tehran.

Trong khi đó, một bác sĩ của bệnh viện Farabi ở Tehran nói với BBC vào ngày 9-1 rằng bệnh viện phải chuyển sang tình trạng khẩn cấp, với các dịch vụ cấp cứu quá tải.

Một nhân viên y tế từ một bệnh viện ở TP Shiraz cũng nói với kênh này rằng bệnh viện của họ hiện đã quá tải vì số lượng người bị thương lớn.

