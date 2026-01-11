Ông Donald Trump "tính đến phương án quân sự", Iran cảnh báo gắt

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm 11-1 nhấn mạnh Mỹ không nên "tính toán sai lầm".

Theo hãng tin AP, ông nói: "Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào Iran, Israel và tất cả các trung tâm quân sự, căn cứ và tàu chiến của Mỹ trong khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi không tự giới hạn mình chỉ phản ứng sau khi hành động đã xảy ra, mà sẽ hành động dựa trên bất kỳ dấu hiệu khách quan nào của một mối đe dọa".

Người dân biểu tình trên đường phố thủ đô Tehran – Iran hôm 10-1. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình và "Mỹ sẵn sàng giúp đỡ người biểu tình chống lại chính phủ Iran". Theo AP, ông Donald Trump dường như đang nghiêm túc cân nhắc việc can thiệp khi trước đó cũng cảnh báo lực lượng an ninh Iran không được sử dụng vũ lực gây chết người.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết hôm 10-1 rằng ông Donald Trump đã được gợi ý các phương án quân sự để tấn công Iran nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Quân đội Mỹ tuyên bố lực lượng của họ tại Trung Đông đã được bố trí với đầy đủ khả năng tác chiến nhằm bảo vệ lực lượng, các đối tác, đồng minh và lợi ích của Mỹ.

Các cựu quan chức Lầu Năm Góc nói với tờ The Telegraph rằng ông Donald Trump cũng có thể cho phép các hoạt động bí mật của CIA nhằm gây bất ổn cho Tehran hoặc bật đèn xanh cho Israel tiến hành các cuộc tấn công riêng vào nước này.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp Iran kể từ ngày 28-12 năm ngoái, bắt nguồn từ sự bất mãn về tình trạng lạm phát tăng vọt. Các nhà hoạt động cho biết làn sóng biểu tình đã bước sang tuần thứ hai và bạo lực liên quan đến các vụ biểu tình đã khiến ít nhất 116 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Israel chưa ra tín hiệu muốn can thiệp. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng sẽ có những hậu quả khủng khiếp đối với Iran nếu nước này tấn công Israel. Ám chỉ đến các cuộc biểu tình, ông cho rằng đối với những vấn đề khác cần xem xét điều gì đang xảy ra ở Iran.

Một quan chức Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về các chủ đề bao gồm cả Iran.