Ông Donald Trump "tính đến phương án quân sự", Iran cảnh báo gắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump "tính đến phương án quân sự", Iran cảnh báo gắt

Xuân Mai

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo quân đội Mỹ và Israel sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" nếu Mỹ tấn công nước này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm 11-1 nhấn mạnh Mỹ không nên "tính toán sai lầm". 

Theo hãng tin AP, ông nói: "Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào Iran, Israel và tất cả các trung tâm quân sự, căn cứ và tàu chiến của Mỹ trong khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi không tự giới hạn mình chỉ phản ứng sau khi hành động đã xảy ra, mà sẽ hành động dựa trên bất kỳ dấu hiệu khách quan nào của một mối đe dọa".

img

Người dân biểu tình trên đường phố thủ đô Tehran – Iran hôm 10-1. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình và "Mỹ sẵn sàng giúp đỡ người biểu tình chống lại chính phủ Iran". Theo AP, ông Donald Trump dường như đang nghiêm túc cân nhắc việc can thiệp khi trước đó cũng cảnh báo lực lượng an ninh Iran không được sử dụng vũ lực gây chết người.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết hôm 10-1 rằng ông Donald Trump đã được gợi ý các phương án quân sự để tấn công Iran nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Quân đội Mỹ tuyên bố lực lượng của họ tại Trung Đông đã được bố trí với đầy đủ khả năng tác chiến nhằm bảo vệ lực lượng, các đối tác, đồng minh và lợi ích của Mỹ.

Các cựu quan chức Lầu Năm Góc nói với tờ The Telegraph rằng ông Donald Trump cũng có thể cho phép các hoạt động bí mật của CIA nhằm gây bất ổn cho Tehran hoặc bật đèn xanh cho Israel tiến hành các cuộc tấn công riêng vào nước này.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp Iran kể từ ngày 28-12 năm ngoái, bắt nguồn từ sự bất mãn về tình trạng lạm phát tăng vọt. Các nhà hoạt động cho biết làn sóng biểu tình đã bước sang tuần thứ hai và bạo lực liên quan đến các vụ biểu tình đã khiến ít nhất 116 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Israel chưa ra tín hiệu muốn can thiệp. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng sẽ có những hậu quả khủng khiếp đối với Iran nếu nước này tấn công Israel. Ám chỉ đến các cuộc biểu tình, ông cho rằng đối với những vấn đề khác cần xem xét điều gì đang xảy ra ở Iran. 

Một quan chức Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về các chủ đề bao gồm cả Iran.

Tin liên quan

Đại giáo chủ Iran vừa phát đi cảnh báo cứng rắn

Đại giáo chủ Iran vừa phát đi cảnh báo cứng rắn

(NLĐO) - Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei nói rằng những người tham gia biểu tình ở Iran muốn "làm vừa lòng" ông Donald Trump.

Cận cảnh tàu chiến Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân

(NLĐO) - Hải quân Nam Phi cùng các tàu chiến của Trung Quốc, Nga và Iran tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Ý chí vì hoà bình” nhằm “bảo vệ hàng hải”.

Biểu tình lan rộng khắp Iran, internet mất kết nối hoàn toàn

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi kiềm chế tối đa cũng như đối thoại, tham gia và lắng nghe yêu cầu của người dân.

lạm phát Donald Trump Israel Iran biểu tình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo