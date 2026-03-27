HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tuyên bố "chính thức đóng eo biển Hormuz"

Tường Như

(NLĐO) - Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, đe dọa trừng phạt tàu qua lại, trong lúc Mỹ cân nhắc tăng quân song song với nối lại đàm phán gián tiếp.

The Independent cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị "chính thức đóng cửa hoàn toàn", đồng thời cảnh báo mọi tàu thuyền đi qua khu vực này sẽ phải đối mặt với "biện pháp cứng rắn".

IRGC nhấn mạnh các tàu đi và đến các cảng của đồng minh hoặc những bên ủng hộ Israel và Mỹ sẽ bị cấm di chuyển qua bất kỳ hành lang hàng hải nào của eo biển Hormuz. 

Ít nhất ba tàu container mang quốc tịch khác nhau đã buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ phía Iran trong ngày 27-3, cho thấy mức độ rủi ro an ninh gia tăng rõ rệt tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Ảnh: AP

Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu – đã gần như tê liệt kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28-2. 

Thông tin diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, theo The Wall Street Journal. 

Lực lượng này có thể được bố trí tại các vị trí chiến lược, đủ khả năng tấn công Iran và đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Tehran.

Dù căng thẳng leo thang, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Bộ trưởng Ngoại giao  Đức tiết lộ Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp, với kế hoạch gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới tại Pakistan.

Trước đó, về phía Washington, ông Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo khả năng phá hủy các cơ sở năng lượng nếu Tehran không chấp nhận đề xuất 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. 

Iran lập "trạm thu phí" kiểm soát eo biển Hormuz?

Iran lập “trạm thu phí” kiểm soát eo biển Hormuz?

(NLĐO) – Iran dường như đang tự thiết lập vị thế là "người gác cổng" tại eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch quan trọng về vận chuyển dầu mỏ.

Iran lo ngại 2 quan chức cấp cao bị ám sát, Liên hợp quốc chuẩn bị họp kín

(NLĐO) - Iran gửi thư lên Liên hợp quốc sau thông tin Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf là "mục tiêu ám sát".

Mỹ, Iran gia tăng lập trường cứng rắn

Mỹ và Iran đang gia tăng lập trường cứng rắn trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy nhằm chấm dứt chiến sự ở Trung Đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo