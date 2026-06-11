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Quốc tế

Iran tuyên bố đóng Hormuz, đẩy lùi tiêm kích F-16 của Mỹ

Hải Hưng

(NLĐO) - Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz sau khi Mỹ tiến hành các đợt tấn công mới vào loạt mục tiêu ở Iran.

Hãng thông tấn Mehr cho biết chính quyền Iran đã ra lệnh đóng hoàn toàn eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền, bao gồm tàu chở dầu và tàu thương mại.

Tuyên bố được đưa ra trong lúc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã mở thêm các đợt không kích "tự vệ" nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.

Washington nói động thái này nhằm đáp trả vụ Tehran bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ tại eo biển Hormuz hôm 9-6.

Theo thông báo được Mehr đăng tải, bất kỳ tàu nào tìm cách vượt qua tuyến hàng hải chiến lược này đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Iran.

Ngay sau tuyên bố này, hãng tin bán chính thức Tasnim (Iran) đưa tin lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công 2 tàu bị cáo buộc "vi phạm" khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố đóng Hormuz, Mỹ nói vẫn đưa dầu qua đây - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz giữ vai trò huyết mạch của thương mại dầu mỏ toàn cầu. Căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại hoạt động vận tải qua khu vực này tiếp tục bị gián đoạn. Ảnh: AP

Hãng tin Mehr cho biết lực lượng Mỹ và các đơn vị hải quân của IRGC đã đụng độ dữ dội ở eo biển Hormuz. IRGC cũng cho biết hệ thống phòng không đã phóng tên lửa vào một tiêm kích F-16 vi phạm "không phận vùng Vịnh" và buộc máy bay này phải rút lui.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tuyên bố với Fox News không có chuyện hải quân Mỹ đụng độ với hải quân IRGC ở Hormuz như truyền thông Iran đưa tin. 

Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10-6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố một chiến dịch bí mật của quân đội Mỹ đã giúp hơn 200 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn, đưa hơn 100 triệu thùng dầu ra thị trường.

Chủ nhân Nhà Trắng tiết lộ ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ triển khai chiến dịch từ tháng trước, nhằm hỗ trợ tàu chở dầu và các phương tiện thương mại đi qua eo biển Hormuz. 

"Chiến dịch thành công vang dội bởi Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz chứ không phải Iran" – Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định quân đội Iran đã bị đánh bại và nền kinh tế nước này đang suy sụp.

Khi trả lời phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 10-6, Tổng thống Donald Trump cho rằng chiến dịch bí mật đã giúp giữ giá dầu ở mức khoảng 85–90 USD/thùng, thay vì tăng vọt lên 250 USD/thùng.

Tuy nhiên, bà Helima Croft, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của RBC Capital Markets, nhận định lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.

Trao đổi với CNBC, bà Croft cảnh báo thị trường thế giới vẫn đang mất đi một lượng dầu đáng kể mỗi ngày. 

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 20% lượng dầu và khí đốt của thế giới đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

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