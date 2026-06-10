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Quốc tế

Ông Donald Trump dọa đánh sập cầu và nhà máy điện, Iran sẽ phải "trả giá"

Thu Hương

(NLĐO) - Bất chấp nỗ lực cứu vãn đàm phán từ Qatar, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ oanh tạc hạ tầng Iran vì nước này kéo dài thời gian.

Ngày 10-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ "phải trả giá" vì kéo dài tiến trình đàm phán với Washington, đồng thời cho biết ông có thể ra lệnh tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 10-6, ông Donald Trump cho rằng Iran đã "mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận vốn rất có lợi cho họ". 

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mô tả Iran là "kẻ bắt nạt Trung Đông đã chết" và cáo buộc Tehran "chỉ nói mà không hành động".

"Tôi có thể tiếp tục. Họ đã có cơ hội ký thỏa thuận và tồn tại" - ông Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News cùng ngày 10-6 khi đề cập khả năng Mỹ tiếp tục tấn công các nhà máy điện và cầu cống của Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể "cái giá" mà Iran sẽ phải đối mặt cũng như chưa công bố bất kỳ quyết định quân sự mới nào.

Các phát biểu này được đưa ra chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi ông Donald Trump nói với báo giới rằng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận trong vòng "hai hoặc ba ngày". 

Theo đài CNN, đây là lần thứ 38 vị tổng thống Mỹ dự báo một thỏa thuận với Iran sắp được hoàn tất.

Ông Donald Trump dọa đánh sập cầu và nhà máy điện, Iran sẽ phải "trả giá" - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, TP New York - Mỹ vào ngày 9-6. Ảnh AP

Các tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành một đợt không kích mới vào Iran trong đêm 9-6, theo quân đội Mỹ là để đáp trả việc một trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn hạ gần eo biển Hormuz. 

Iran sau đó đã đáp trả bằng cách tấn công một số căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain. Theo thông báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cơ quan này đã tiến hành không kích vào 21 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân và hải quân khắp khu vực.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran trong đêm được CNN mô tả là một trong những phép thử lớn nhất đối với lệnh ngừng bắn cho đến nay.

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng các cuộc không kích mới chủ yếu nhằm mục đích "gửi tín hiệu cảnh cáo" tới Tehran. 

Nguồn tin này cho biết Washington tin rằng các đòn tấn công sẽ không làm gián đoạn tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Dù căng thẳng quân sự gia tăng, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục được thúc đẩy. 

Đài CNN dẫn lời một nguồn thạo tin ngoại giao cho biết sáng 10-6, một phái đoàn Qatar đã tới Tehran sau các cuộc tham vấn với Mỹ để gặp các nhà đàm phán Iran, nhằm "nỗ lực thu hẹp những bất đồng còn lại".

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