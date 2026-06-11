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Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 11-6: Mỹ và Iran toan tính gì khi liên tục "ăn miếng trả miếng"?

Phương Linh

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định cả Mỹ và Iran đều không muốn một cuộc chiến dài bất tận dù hai bên đang đáp trả qua lại.

Chuyên gia Elijah Magnier cho biết Mỹ muốn khẳng định “khả năng răn đe” thông qua các đòn tấn công mới nhất, bảo vệ lực lượng thường trực trong khu vực và khôi phục tự do hàng hải. Mặc khác, Iran muốn chứng minh đối thủ “sẽ phải trả giá” nếu không kích nước này.

“Cả hai bên dường như không chấp nhận một cuộc chiến dài bất tận vì cái giá phải trả. Cái giá quá đắt với cả hai bên, xét tới năng lượng vùng Vịnh, an ninh, thị trường toàn cầu vì Iran đang lôi kéo tất cả quốc gia trong khu vực vào cuộc chiến để gia tăng sức ép” - ông Magnier nói với kênh Al Jazeera.

Mỹ và Iran toan tính gì khi liên tục "ăn miếng trả miếng" - Ảnh 1.

Cột khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Tehran, Iran hôm 1-3. Ảnh: AP

Về vụ trực thăng Apache của Mỹ bị bắn rơi, ông Magnier cho rằng Iran “rõ ràng” sẽ không nhận trách nhiệm vì làm vậy tương đương với “một lời mời gọi Mỹ tấn công dồn dập và gây chiến”.

“Iran gửi thông điệp rằng họ sẵn sàng tham chiến nếu cần thiết” - ông nói, song trong thâm tâm Iran hiểu Mỹ không muốn xung đột.

Tuy nhiên, ông Magnier cũng cho rằng các đòn tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran rất nguy hiểm vì “có nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm” trong bối cảnh tình hình vốn căng thẳng. 

Hòa bình “còn xa vời” và không có lối thoát chính trị ổn định, trong khi Lebanon và Dải Gaza vẫn nằm ngoài mọi thỏa thuận.

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“Điều nguy hiểm nhất là các bên đều tin họ có thể kiểm soát leo thang. Tuy nhiên, một sự kiện lặp đi lặp lại có thể làm xói mòn thái độ kiềm chế. Nếu đàm phán sụp đổ hoàn toàn, sự leo thang có kiểm soát này có thể mở rộng thành xung đột lớn hơn nhiều. Lịch sử đã chứng minh nếu một đòn đánh vượt qua lằn ranh đỏ, các đợt tấn công có thể vượt khỏi tầm tay” - ông Magnier nói thêm.

Tình hình đang leo thang khó lường đúng như nhận định của ông Magnier. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10-6 tuyên bố sẽ có thêm các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời cho biết hai bên đã “thực sự rất gần với một thỏa thuận nhưng họ cứ liên tục kéo dài thời gian, cứ coi chúng ta như những kẻ ngốc để lừa gạt”.

“Chúng ta có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới và đôi khi bạn sẽ phải sử dụng đến nó” - ông Donald Trump nói.

Về vụ trực thăng Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz, tổng thống Mỹ tuyên bố có một quả bom gài trên trực thăng nhưng đã không phát nổ. “Chiếc trực thăng bốc cháy nhưng quả bom không phát nổ. Hai phi công biết cách điều khiển máy bay và họ đã rất may mắn” - ông nói.

Về phần Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cùng ngày 10-6 cho biết tình trạng “không chiến sự cũng không hòa bình” hiện nay cần phải được giải quyết, theo hãng thông tấn chính thức IRNA.

“Con em của đất nước này phải có thể sống với niềm hy vọng và một tầm nhìn rõ ràng về tương lai. Chính phủ phải thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách xây dựng những kế hoạch cần thiết để trao cho thế hệ trẻ năng lực xây dựng tương lai của đất nước” - ông nói.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, nói với các phóng viên rằng Tehran sẽ đánh giá lại các cuộc đàm phán với Mỹ sau đợt tấn công qua lại mới nhất.

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