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Quốc tế

Mỹ không kích dồn dập, Iran cảnh báo đáp trả khốc liệt

Huệ Bình

(NLĐO) – Quân đội Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công vào Iran đêm thứ hai liên tiếp nhằm gia tăng áp lực, buộc Tehran phải ký kết một thỏa thuận mới.

Dù các quan chức Mỹ khẳng định mục đích của hành động này là để thúc đẩy ngoại giao, song các đòn tấn công dồn dập đang đẩy khu vực vào nguy cơ leo thang quân sự.

Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đợt "không kích tự vệ" này bắt đầu vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10-6 (giờ miền Đông nước Mỹ) nhằm đáp trả "hành động gây hấn liên tục và vô lý từ phía Iran".

Một quan chức Mỹ tiết lộ với trang Axios rằng toàn bộ mục tiêu đều nằm ở miền Nam Iran, bao gồm các hệ thống phòng không, trạm radar và các đơn vị chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái.

Ngay sau đó, Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) xác nhận nhiều quả đạn của "đối phương" đã nhắm trúng các mục tiêu tại Minab và Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, khu vực chiến lược gần eo biển Hormuz vào rạng sáng 11-6 (giờ địa phương).

Đồng thời, hệ thống phòng không tại thành phố Asaluyeh - trung tâm năng lượng quan trọng của Iran bên bờ vịnh Ba Tư - cũng đã được kích hoạt, dù nơi này chưa ghi nhận thiệt hại nào đối với các nhà máy lọc dầu và khu phức hợp hóa dầu.

Mỹ không kích dồn dập, Iran cảnh báo đáp trả khốc liệt - Ảnh 1.

Người phụ nữ đi ngang qua bức tranh tường vẽ cảnh tàu sân bay Mỹ bị tên lửa tấn công ở trung tâm Tehran, Iran, ngày 8-6. Ảnh: AP

Trước khi đợt tấn công diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại trụ sở CENTCOM ở bang Florida rằng "CENTCOM đêm nay sẽ rất bận rộn vì chúng ta sẽ đánh mạnh vào Iran".

Ông cho biết thêm: "Iran đã có cơ hội để đạt được một thỏa thuận tuyệt vời nhưng họ lại không sẵn lòng. Vì vậy, Mỹ sẽ liên tục ném bom vào các cơ sở trọng yếu ở Iran. Mục đích không phải là để khơi mào lại chiến sự, mà là để đặt ra các điều kiện cho một thỏa thuận. Nếu cần phải đàm phán bằng bom, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom".

Động thái quân sự quyết liệt này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp vào chiều 10-6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ an ninh quốc gia cấp cao của ông tại Nhà Trắng, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine.

Theo các nguồn tin nội bộ, ông Donald Trump ngày càng mất kiên nhẫn sau gần 2 tuần chờ đợi câu trả lời từ phía Iran đối với đề xuất mới nhất của ông.

Một trong những phương án được ông Donald Trump cân nhắc là một chiến dịch có quy mô lớn nhưng diễn ra trong thời gian ngắn nhằm ép Iran phải thay đổi lập trường.

Ở phía ngược lại, các đòn tấn công của Mỹ đang vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin quân sự khẳng định nước này sẽ đưa ra "đáp trả thích đáng".

Trước đó cùng ngày, tổng thống Iran cũng lên tiếng chỉ trích các lời đe dọa của ông Donald Trump, cho rằng chúng không thể hiện sức mạnh mà chỉ phơi bày "sự tuyệt vọng" của Washington.

Trước đó, vào đêm 9-6, Mỹ đã oanh tạc các trận địa radar và phòng không của Iran để trả đũa việc nước này bắn rơi một trực thăng của Mỹ.

Dù đợt tấn công đầu tiên đó đã được tính toán kỹ lưỡng để tránh gây thương vong và để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận ngoại giao, Iran vẫn đáp trả bằng cách phóng một số lượng nhỏ tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

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