Iran tuyên bố "kiểm soát hoàn toàn tình hình"

Ngày 12-1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố "tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát” sau khi các cuộc đụng độ liên quan đến làn sóng biểu tình kéo dài suốt 2 tuần qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo hãng tin AP, ông Araghchi không đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AP

Ông Araghchi đã có cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran. Mạng lưới tin tức vệ tinh Al Jazeera do Qatar tài trợ, vốn được phép hoạt động bất chấp việc internet bị cắt ở Iran, đã phát sóng những phát biểu của ông.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran muốn đàm phán với Washington sau lời đe dọa của ông về việc tấn công nước này.

Ông Donald Trump trước đó đã bày tỏ sự ủng hộ với những người biểu tình và nói rằng Mỹ sẵn sàng giúp đỡ họ trong việc chống lại chính quyền Tehran.

Các bình luận của tổng thống Mỹ được đưa ra song song với việc quân đội Mỹ "cân nhắc một số phương án rất mạnh" để chống lại Iran.

Ông Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang đàm phán để sắp xếp một cuộc gặp với phía Tehran.

“Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì bị Mỹ đánh bại. Iran muốn đàm phán” - tổng thống Mỹ nói.

Ông tiếp lời: “Cuộc gặp đang được lên kế hoạch nhưng chúng ta có thể phải hành động vì những gì đang xảy ra trước cuộc gặp. Nhưng cuộc gặp đang được lên kế hoạch. Iran đã gọi, họ muốn đàm phán”.

Trước đó, phía Iran đã cảnh báo rằng quân đội Mỹ và Israel sẽ là "mục tiêu hợp pháp" nếu Mỹ sử dụng vũ lực để bảo vệ người biểu tình.

Theo các nhà hoạt động, số người thiệt mạng liên quan đến các cuộc biểu tình ở Iran đã lên đến con số là ít nhất 544 người. Tuy nhiên, số liệu này chưa được xác minh độc lập.