HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tuyên bố "kiểm soát hoàn toàn tình hình"

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố "tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát", trong khi tổng thống Mỹ nói Iran muốn đàm phán.

Ngày 12-1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố "tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát” sau khi các cuộc đụng độ liên quan đến làn sóng biểu tình kéo dài suốt 2 tuần qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo hãng tin AP, ông Araghchi không đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố của mình.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lên tiến về tình hình Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AP

Ông Araghchi đã có cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran. Mạng lưới tin tức vệ tinh Al Jazeera do Qatar tài trợ, vốn được phép hoạt động bất chấp việc internet bị cắt ở Iran, đã phát sóng những phát biểu của ông.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran muốn đàm phán với Washington sau lời đe dọa của ông về việc tấn công nước này.

Ông Donald Trump trước đó đã bày tỏ sự ủng hộ với những người biểu tình và nói rằng Mỹ sẵn sàng giúp đỡ họ trong việc chống lại chính quyền Tehran.

Các bình luận của tổng thống Mỹ được đưa ra song song với việc quân đội Mỹ "cân nhắc một số phương án rất mạnh" để chống lại Iran.

Ông Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang đàm phán để sắp xếp một cuộc gặp với phía Tehran.

“Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì bị Mỹ đánh bại. Iran muốn đàm phán” - tổng thống Mỹ nói.

Ông tiếp lời: “Cuộc gặp đang được lên kế hoạch nhưng chúng ta có thể phải hành động vì những gì đang xảy ra trước cuộc gặp. Nhưng cuộc gặp đang được lên kế hoạch. Iran đã gọi, họ muốn đàm phán”.

Trước đó, phía Iran đã cảnh báo rằng quân đội Mỹ và Israel sẽ là "mục tiêu hợp pháp" nếu Mỹ sử dụng vũ lực để bảo vệ người biểu tình.

Theo các nhà hoạt động, số người thiệt mạng liên quan đến các cuộc biểu tình ở Iran đã lên đến con số là ít nhất 544 người. Tuy nhiên, số liệu này chưa được xác minh độc lập.

Tin liên quan

Ông Donald Trump "tính đến phương án quân sự", Iran cảnh báo gắt

Ông Donald Trump "tính đến phương án quân sự", Iran cảnh báo gắt

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo quân đội Mỹ và Israel sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" nếu Mỹ tấn công nước này.

Biểu tình lan rộng, Iran cảnh báo Mỹ và Israel

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ và Israel về hậu quả từ điều ông mô tả là "ủng hộ phần tử bạo loạn", Press TV đưa tin ngày 10-1.

Đại giáo chủ Iran vừa phát đi cảnh báo cứng rắn

(NLĐO) - Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei nói rằng những người tham gia biểu tình ở Iran muốn "làm vừa lòng" ông Donald Trump.

Donald Trump Iran Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo