Giải trí

Tâm ý đổi thay của Isaac

Thùy Trang

(NLĐO) - Lâu lắm rồi Isaac mới hát ballad, người cho anh cảm xúc tình yêu lại chính là ViruSs.

Isaac ghi điểm với visual không tuổi

Tâm ý đổi thay của Isaac - Ảnh 1.

Isaac và Yeolan

Trong MV Visualizer Tâm ý đổi thay vừa ra mắt, Isaac ghi điểm với visual "không tuổi", giữ vững phong độ điển trai và thần thái cuốn hút khi sánh đôi cùng "đàn em" Yeolan. Tâm ý đổi thay đánh dấu lần đầu tiên Isaac hợp tác cùng ViruSs.

Isaac bày tỏ cảm giác hồi hộp và áp lực khi giới thiệu một sản phẩm cá nhân đến người hâm mộ sau 2 năm.

Trước phản ứng tích cực của các đồng nghiệp như MC Trấn Thành, dàn "Anh trai" khi thưởng thức ca khúc Ballad hiếm hoi trong sự nghiệp của mình, Isaac không khỏi hạnh phúc: "Sau chương trình "Anh trai say hi", tôi đón nhận sự yêu mến từ khán giả và liên tục nhận được lời mời biểu diễn trong và ngoài nước.

Lịch trình dày đặc khiến tôi dành phần lớn thời gian cho sân khấu và luyện tập trình diễn, nên dù trong tay có nhiều demo nhạc cũng như định hướng cho dự án trở lại, nhưng chưa có đủ thời gian hoàn thiện mọi thứ.

Khi mọi người đón nhận, khen ngợi và chia sẻ sự đồng cảm với bài hát, tôi thực sự hạnh phúc, vì cảm xúc từ âm nhạc của mình đã được truyền tải đúng cách".

Tâm ý đổi thay của Isaac - Ảnh 2.
Tâm ý đổi thay của Isaac - Ảnh 3.
Tâm ý đổi thay của Isaac - Ảnh 4.
Tâm ý đổi thay của Isaac - Ảnh 5.
Tâm ý đổi thay của Isaac - Ảnh 6.

Hình ảnh Isaac có visual không tuổi trong MV dù đứng cạnh đàn em kém tuổi

Ca khúc "Tâm ý đổi thay" thuộc thể loại Ballad với giai điệu nhẹ nhàng và lời ca đậm chất tự sự. Vốn được biết đến qua những ca khúc sôi động, khoe trọn khả năng vũ đạo và trình diễn cuốn hút, Isaac gây bất ngờ cho khán giả khi chọn "làm mới" mình bằng một bản Ballad buồn.

ViruSs cũng hé lộ, ban đầu, anh có ý định viết cho Isaac một bài nhạc Dance, nhưng sau khi thảo luận, bộ đôi đã quyết định rẽ hướng. Cuối cùng, "Tâm ý đổi thay" ra đời dựa trên trải nghiệm thật về tình yêu của ViruSs và cả những chia sẻ từ Isaac dành cho nhạc sĩ.

Tâm ý của Isaac

ViruSs cho biết: "Anh Isaac đưa cho tôi những góc nhìn rất đa chiều và tinh tế trong chuyện tình cảm. Tôi đã viết "Tâm ý đổi thay" dựa trên cảm nhận tương đồng giữa mình và anh Isaac khi nói về tình yêu. Ca khúc này có giai điệu Ballad nhưng nhịp điệu, cách phối hợp các nhạc cụ lại là Pop Rock, nên vẫn có sự quen thuộc nhất định với phong cách biểu diễn đầy năng lượng của anh Isaac.

Tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể trở thành người tìm ra khả năng biến chuyển, xử lý giọng hát rất tốt của anh Isaac ở bản thu. Anh Isaac cũng là người rất cầu toàn trong công việc, dù thể loại nhạc có mới lạ, thì anh vẫn bằng mọi cách hát ra được đúng tinh thần của ca khúc và đáp ứng mong muốn của nhạc sĩ".

Tâm ý đổi thay của Isaac - Ảnh 7.

Isaac là cái tên đình đám từ thời nhóm 365

Đối với Isaac, "Tâm ý đổi thay" không phải một bản ballad buồn đơn thuần, mà ngay từ demo, anh có thể hình dung được không gian, thời gian và bối cảnh của câu chuyện: "Tôi cảm thấy âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để gợi lên hình ảnh và dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca gần gũi sẽ khiến mọi người dễ dàng đồng cảm với câu chuyện mà tôi và ViruSs muốn kể.

Ở thời điểm hiện tại, bản thân tôi cũng có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và cách nhìn nhận công việc lẫn cuộc sống, nên ca khúc này rất phù hợp để mở đầu cho một giai đoạn mới của Isaac. Hình ảnh trưởng thành, lắng đọng hơn nhưng vẫn giữ năng lượng chân thành trong âm nhạc".

Tâm ý đổi thay của Isaac - Ảnh 8.
Tâm ý đổi thay của Isaac - Ảnh 9.

Sau nhiều năm thì dường như Isaac đang trở lại

Sau single "Tâm ý đổi thay", Isaac khẳng định tiếp tục ra mắt thêm các sản phẩm mới với màu sắc đa dạng hơn, không chỉ dừng lại ở Ballad mà còn có cả những thể loại nhạc phù hợp để trình diễn. Isaac đã chuẩn bị sẵn sàng cho một dự án với 6 ca khúc được thu âm hoàn chỉnh và đang trong quá trình sản xuất.

Isaac chia sẻ: "Tôi muốn làm một EP hoặc album, để kể một câu chuyện âm nhạc xuyên suốt thay vì chỉ làm các single riêng lẻ. Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để bản thân tập trung, quyết liệt hơn cho âm nhạc. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng Isaac trong thời gian sắp tới".

