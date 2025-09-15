HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tiết lộ bất ngờ về cuộc tấn công gây sững sờ của Israel vào Qatar

Xuân Mai

(NLĐO) - Cơ quan tình báo Israel (Mossad) từ chối thực hiện chiến dịch trên bộ đã được lên kế hoạch nhằm tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas tại Doha - Qatar.

Theo tờ Washington Post, Mossad lo ngại rằng chiến dịch này sẽ phá hỏng các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin, đồng thời làm tổn hại đến mối quan hệ của cơ quan này với Qatar, một bên trung gian hòa giải quan trọng ở Trung Đông.

Thay vào đó, Israel thực hiện các cuộc không kích, mà giới an ninh Israel hiện cho rằng đã không tiêu diệt được bất kỳ nhân vật cấp cao nào của Hamas tại địa điểm diễn ra cuộc không kích hôm 9-9 tại Doha.

Tiết lộ bất ngờ về cuộc tấn công gây sững sờ của Israel vào Qatar- Ảnh 1.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (giữa) tại trung tâm chỉ huy của Cơ quan an ninh trong các cuộc không kích vào Hamas ở Qatar ngày 9-9. Ảnh: Shin Bet

Đánh giá này càng được củng cố hôm 12-9, khi Hamas thông báo rằng thủ lĩnh Khalil al-Hayya, người đang ở Qatar, đã cử hành tang lễ cho con trai "tử vì đạo" của mình là Hammam, bác bỏ những tin đồn ban đầu rằng thủ lĩnh của nhóm này đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công.

Một quan chức cấp cao thạo tin nói với Kênh 12 rằng hầu hết giới chức quốc phòng đều khuyến nghị hoãn cuộc tấn công. 

Kênh 12 đưa tin kế hoạch này đã bị Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir, Giám đốc Mossad David Barnea và Cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanegbi phản đối. 

Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, quyền Giám đốc Cơ quan an ninh (Shin Bet) và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer ủng hộ cuộc tấn công.

Thông báo của Israel cho hay cuộc không kích được thực hiện bởi không quân, phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet. Chiến dịch này thậm chí còn được giám sát từ một trung tâm chỉ huy của Shin Bet.

Tờ Washington Post dẫn lời nguồn tin Israel nói: "Lần này, Mossad không muốn thực hiện trên thực địa".

Tờ Washington Post cũng lưu ý chính Mossad từng ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran - Iran năm ngoái. Cơ quan này cũng tham gia rất nhiều vào cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran hồi đầu năm nay và nổi tiếng là cơ quan đi đầu trong chiến dịch đánh bom máy nhắn tin nhằm vào hàng ngàn thành viên Hezbollah ở Lebanon. 

Kênh 12 đưa tin một kịch bản khác đang được xem xét là liệu các thủ lĩnh Hamas có nhận được thông báo trước phút chót, giúp họ trốn thoát hay không.

Thủ tướng Israel quyết không tha Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm 13-9 rằng việc loại bỏ các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar sẽ giúp loại trừ trở ngại chính cho việc thả tất cả con tin và chấm dứt xung đột ở Gaza.

"Các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar không quan tâm đến người dân ở Gaza. Họ đã ngăn chặn mọi nỗ lực ngừng bắn để kéo dài xung đột" - ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Thực hư việc Qatar "xem lại quan hệ đối tác với Mỹ" sau khi bị Israel tấn công

Thực hư việc Qatar "xem lại quan hệ đối tác với Mỹ" sau khi bị Israel tấn công

(NLĐO) - Qatar ngày 11-9 phủ nhận thông tin "xem lại quan hệ đối tác với Mỹ" do trang Axios đăng tải.

Israel không kích dồn dập thủ đô của Yemen

(NLĐO) - Kênh truyền hình Al Masirah do Houthi kiểm soát cho biết Israel đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen ngày 10-9.

Israel tấn công vào Qatar, ông Donald Trump “trở tay không kịp”?

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump "không hài lòng " về cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu của Hamas ở Qatar.

