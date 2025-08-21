US Open: Tay vợt Mỹ gây sốc với công việc "kiếm tiền nóng mắt"

Vickery, 30 tuổi, hiện xếp hạng 559 WTA, vừa trở lại thi đấu sau nhiều tháng vắng bóng. Ở vòng loại đầu tiên của US Open 2025, cô vượt qua Anastasiya Soboleva và tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt tại giải Grand Slam trên sân cứng, nơi nhà vô địch sẽ nhận tới 5 triệu USD.

Bên ngoài sân đấu, cô cũng đã kiếm được khoản thu nhập khổng lồ theo cách hoàn toàn khác. Tuy nhiên, điều khiến dư luận xôn xao lại là cách tay vợt này tự khẳng định bản thân "không còn hẹn hò miễn phí" và đang kiếm tiền từ nền tảng OnlyFans.

Theo chia sẻ trên Instagram, Vickery yêu cầu đối tác phải trả 1.000 USD cho một buổi hẹn, đồng thời tính phí 12,99 USD/tháng để người hâm mộ tiếp cận các nội dung riêng tư. Trong 14 năm thi đấu chuyên nghiệp, cô mới chỉ kiếm được hơn 2 triệu USD tiền thưởng, nhưng thừa nhận nguồn thu từ công việc mới là "dễ dàng và hấp dẫn hơn".

Tay vợt người Mỹ, Vickery từng nằm trong top 100 WTA

Động thái này lập tức vấp phải chỉ trích dữ dội từ một bộ phận người hâm mộ quần vợt, cho rằng hành động của Vickery đi ngược với hình ảnh chuẩn mực vốn có của quần vợt.

Tay vợt từng đạt hạng 73 thế giới đáp lại với lời khẳng định: "Đây là số tiền dễ kiếm nhất trong đời tôi, và tôi còn cảm thấy thích thú nữa. Tôi luôn muốn vượt qua giới hạn, tôi thẳng thắn về việc bị phân biệt chủng tộc, bị bodyshaming (miệt thị ngoại hình) trên mạng. Tôi muốn làm thêm nhiều điều ngoài tennis. Tôi lập tài khoản vào tháng 1, và nó bùng nổ. Việc là một tay vợt giúp tôi quảng bá rất tốt".

Trên thực tế, Vickery không phải tay vợt đầu tiên dấn thân vào OnlyFans. Trước đó, Nick Kyrgios hay Alexandre Muller cũng từng hợp tác cùng nền tảng này, gây nhiều tranh cãi. Hay tay vợt người Pháp Alexandre Muller, số 38 thế giới, cũng có một thỏa thuận với nền tảng này và thường xuyên mặc áo có logo nền tảng này.

Tay vợt người Mỹ, Vickery khiến làng quần vợt thế giới chấn động

Từng được xem là tài năng triển vọng của quần vợt Mỹ, sự nghiệp của Vickery tụt dốc trong vài năm qua.

Dẫu vậy, US Open vẫn là giải đấu cô để lại nhiều dấu ấn khi từng 4 lần lọt vào vòng 2.

Vickery hiện sẽ tiếp tục hành trình ở vòng loại, song song với những ồn ào ngoài sân.