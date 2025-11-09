HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Job Link 2025 mở ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ

GIANG NAM

(NLĐO) - Từ thành công của Job Link 2025, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức thường niên chương trình sáng tạo có tính tương tác cao này.

Chiều 9-11, chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng – Job Link 2025", do Báo Người Lao Động tổ chức, bế mạc sau một ngày diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Thay mặt cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Job Link 2025, bà Nguyễn Kim Khoa, Giám đốc Nhân sự - Hành chánh Công ty CP Xe khách Phương Trang, đánh giá Job Link 2025 là cầu nối hiệu quả cho nhà tuyển dụng

Job Link 2025 khép lại, mở ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Khoa, Giám đốc Nhân sự - Hành chánh Công ty CP Xe khách Phương Trang phát biểu

"Chương trình này thực sự có ý nghĩa, giúp chúng tôi tiếp cận nguồn hồ sơ chất lượng và tìm kiếm nhân sự phục vụ nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới" - bà Nguyễn Kim Khoa nói.

Hiện nay, Tập đoàn Phương Trang vận hành nhiều hệ sinh thái đa ngành nghề và có nhu cầu tuyển dụng lớn, trong đó khoảng 1.000 nhân viên lái xe và 1.000 nhân viên phục vụ trên xe, cùng các vị trí tại trạm sạc điện, nhà máy sản xuất ô tô và nhiều bộ phận khác.

"Với số lượng tuyển dụng lớn như vậy, việc đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong sự kiện là rất khó, vì vậy chúng tôi kỳ vọng các kênh thông tin và giới thiệu việc làm của Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, giúp nhà tuyển dụng kết nối với nguồn nhân lực dồi dào" - bà Nguyễn Kim Khoa bày tỏ.

Mở ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ

Phát biểu bế mạc, thay mặt Ban Tổ chức, nhà báo Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cũng như hơn 10.000 người lao động, sinh viên đã tham dự và đồng hành cùng chương trình.

Job Link 2025 khép lại, mở ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ - Ảnh 2.

Nhà báo Dương Quang – Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng ban tổ chức chương trình Job Link 2025 - phát biểu bế mạc

Với chủ đề "Kết nối sự nghiệp – Kiến tạo tương lai", Job Link 2025 khẳng định vai trò là cầu nối thiết thực giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa đào tạo – sản xuất – xã hội. Sự kiện thu hút hơn 50 doanh nghiệp và đơn vị đào tạo, mang tới hơn 15.000 cơ hội việc làm thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ, thương mại, công nghệ, tài chính – ngân hàng, logistics, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chuyển đổi số, giao thông vận tải và thực phẩm.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, chương trình còn tổ chức các chuyên đề giá trị thực tiễn, như diễn đàn "Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh mới"; tọa đàm ngành F&B; cùng các hoạt động tư vấn pháp luật, giao lưu nghề nghiệp, hướng dẫn viết CV... Hàng ngàn ứng viên đã có cơ hội đối thoại trực tiếp với nhà tuyển dụng, được tư vấn kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và tham gia các hoạt động tương tác bổ ích.

Nhà báo Dương Quang nhấn mạnh Job Link 2025 không chỉ là sự kiện tuyển dụng, mà còn là điểm khởi đầu cho những hành trình nghề nghiệp mới, giúp người lao động Việt Nam khẳng định năng lực, nâng cao kỹ năng và hướng tới cơ hội phát triển bền vững.

Job Link 2025 khép lại, mở ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ - Ảnh 3.

Job Link 2025 khép lại, mở ra cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ - Ảnh 8.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn và cúp kỷ niệm cho các đơn vị tham gia chương trình

Thành công của chương trình tiếp tục củng cố vị thế của Báo Người Lao Động - đơn vị báo chí, truyền thông uy tín về lao động – việc làm; đồng thời mở hướng tổ chức Job Link thường niên, góp phần kết nối cung - cầu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

