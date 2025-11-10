HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Job Link 2025 “phủ sóng” truyền thông

Ngọc Vân

(NLĐO) – Các cơ quan báo chí nhận định Joblink 2025 là một trong những ngày hội việc làm có quy mô lớn và sức lan tỏa mạnh.

Ngày 9-11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM), Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Joblink 2025 " do Báo Người Lao Động tổ chức đã quy tụ hàng ngàn sinh viên, người lao động và nhà tuyển dụng, đồng thời trở thành tâm điểm được nhiều cơ quan báo chí, đài truyền hình trong nước đưa tin rộng rãi.

Job Link 2025 “phủ sóng” truyền thông - Ảnh 1.

Các đại biểu, chuyên gia đóng góp ý kiến tâm huyết tại diễn đàn "Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới" ẢNH; HOÀNG TRIỀU

Job Link 2025 “phủ sóng” truyền thông - Ảnh 2.

Đại diện Ban tổ chức Job Link 2025 trao thư tri ân và kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành, các doanh nghiệp tham gia chương trình ẢNH: TẤN THẠNH

Job Link 2025 “phủ sóng” truyền thông - Ảnh 3.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí phỏng vấn Tiktoker "Chú Khôi Nhân Sự" ẢNH: QUANG LIÊM

Ngay sau khi khai mạc, thông tin về chương trình nhanh chóng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông lớn như Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM, Báo Phụ nữ, Báo Thanh Niên, Báo Sài Gòn Giải Phóng… cùng nhiều nền tảng trực tuyến, giúp chương trình lan tỏa rộng rãi đến công chúng.

Các cơ quan báo chí nhận định Joblink 2025 là một trong những ngày hội việc làm có quy mô lớn và sức lan tỏa mạnh, đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa sinh viên, người lao động và doanh nghiệp. 

Bên cạnh khu vực tuyển dụng với nhiều gian hàng doanh nghiệp, sự kiện còn thu hút sự quan tâm của giới trẻ nhờ chuỗi hoạt động tương tác phong phú, gồm diễn đàn, talkshow chuyên đề, các phiên giao lưu trực tiếp và livestream – mang đến thông tin thiết thực cùng cơ hội kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng. Đồng thời, chương trình mở rộng cơ hội cho nhiều nhóm lao động với đa dạng ngành nghề, từ sản xuất, dịch vụ, tư vấn xuất khẩu lao động, du lịch đến kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tìm việc của đông đảo người trẻ.

Sự đồng hành của các cơ quan truyền thông giúp Joblink 2025 khẳng định vị thế là điểm đến thiết thực cho người lao động trẻ, đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng một thị trường lao động năng động, bền vững tại Việt Nam.



