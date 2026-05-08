Nội bộ Real Madrid bất ổn trước trận El Clasico

Giai đoạn bất ổn hiếm thấy

Không còn là những tin đồn hay vài khoảnh khắc nóng nảy đơn lẻ, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang thực sự trải qua giai đoạn bất ổn hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Tâm điểm mới nhất là vụ va chạm giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni.

Valverde (trái) nhập viện sau cuộc ẩu đả với Tchouameni mới đây

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), mâu thuẫn giữa 2 tiền vệ này kéo dài suốt 2 ngày, sau đó trở thành xô xát nghiêm trọng. Cầu thủ người Uruguay đã phải nhập viện để khâu vết thương ở phần đầu.

Nguyên nhân là vì Valverde không ngừng cáo buộc Tchouameni tiết lộ các thông tin nội bộ của Real Madrid ra bên ngoài. Tiền vệ sinh năm 1998 cũng từ chối bắt tay trước buổi tập và có vài pha phạm lỗi thô bạo với Tchouameni tại Valdebebas.

Hiện tại, ủy ban giải quyết khủng hoảng, do CEO Jose Angel Sanchez đứng đầu, đã được triệu tập. Nhiều khả năng, Valverde và Tchouameni sẽ bị loại khỏi đội hình trong các trận đấu sắp tới.

Suốt nhiều tháng qua, nội bộ Real Madrid liên tục xuất hiện những "điểm nổ" nhỏ nhưng dồn dập. Từ khi Vinicius Junior nổi cơn thịnh nộ với cựu HLV là Xabi Alonso vì bị thay ra trong trận El Clasico cuối tháng 10-2025, phòng thay đồ của "Kền kền trắng" dần hỗn loạn đến mức mất kiểm soát.

Trung vệ Antonio Rudiger từng tát Alvaro Carreras vì xích mích trong buổi tập hồi tháng 2 vừa qua khiến các đồng đội phải can thiệp. Không lâu sau đó, Dani Carvajal có pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết khiến Victor Valdepeñas phải nghỉ thi đấu 1 tháng vì bong gân đầu gối.

Giữa tháng 3, Raul Asencio đã bày tỏ sự bất mãn với HLV Alvaro Arbeloa vì không được ra sân trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Man City. Kết quả, anh bị cấm thi đấu cho đến khi công khai xin lỗi toàn đội.

Mbappe vừa trở về từ chuyến nghỉ dưỡng tại Ý

Đến tháng 4, Dani Ceballos lên tiếng cho rằng bản thân không được Arbeloa tin tưởng tại Real Madrid. Theo tiền vệ này, anh thường xuyên phải ngồi ngoài và bị các cầu thủ trẻ vượt mặt. Trong một cuộc họp báo, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thẳng thắn đáp trả: "Tôi chỉ chọn những người mà tôi cho là phù hợp".

Đánh mất quyền lực trong phòng thay đồ

Vài tuần tiếp theo, đề tài bàn tán nhanh chóng chuyển sang Kylian Mbappe. Tiền đạo sinh năm 1998 đã có cuộc tranh cãi gay gắt với 1 thành viên ban huấn luyện. Mới đây, giữa giai đoạn nhạy cảm của mùa giải, ngôi sao người Pháp vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại Ý.

Barcelona chỉ cần không thua Real Madrid (giữa) ở vòng 35 sẽ vô địch La Liga mùa này

Điều đáng nói, anh chỉ trở về sát giờ thi đấu trận Real Madrid đấu Espanyol cuối tuần qua. Cổ động viên, một bộ phận cầu thủ và ban lãnh đạo "Los Blancos" được cho là không hài lòng với thái độ của Mbappe, đặc biệt khi hình ảnh về sự đoàn kết là cực kỳ cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Quan trọng hơn, 2 vị thuyền trưởng của "Kền kền trắng" mùa này (Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa) đã đánh mất quyền lực trong phòng thay đồ.

Họ gần như không còn khả năng ngăn chặn các cuộc cãi vã giữa những ngôi sao tại Bernabeu.

Chẳng hạn, khi Valverde công kích Tchouameni ngay trước mặt HLV Alvaro Arbeloa, ông không hề can thiệp.

Trên bảng xếp hạng La Liga, Real Madrid đang nỗ lực bám đuổi đội đầu bảng Barcelona nhằm cứu vãn mùa giải. Tuy nhiên, với cách biệt 11 điểm lúc này, "Los Blancos" hoàn toàn có thể phải chứng kiến "đại kình địch" đăng quang nếu đánh rơi điểm trong trận El Clasico tại Camp Nou cuối tuần này.



