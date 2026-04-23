Pháp luật

Kết luận điều tra vụ người phụ nữ lừa đảo hơn 17 tỉ đồng

Uyên Châu

(NLĐO)-Với thủ đoạn gian dối "đáo hạn ngân hàng", Nhung đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,3 tỉ đồng của nhiều người

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Ngọc Nhung (SN 1986, tỉnh Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Kết luận điều tra vụ lừa đảo ngân hàng hơn 17 tỉ đồng của Đặng Ngọc Nhung - Ảnh 1.

Bị can Nhung

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2019 đến tháng 12-2019, Nhung không có nghề nghiệp ổn định và đang nợ tiền nhiều người.

Để có tiền tiêu xài, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để “đáo hạn ngân hàng” và cho người khác vay lại nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng, 13 bị hại đã chuyển tiền cho Nhung. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17,3 tỉ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo “đáo hạn ngân hàng” – dù không mới nhưng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh hoặc giúp đỡ tài chính ngắn hạn.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi giao dịch tiền bạc, tránh trở thành nạn nhân. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Các đối tượng lập nhiều fanpage tổ chức livestream, sử dụng chiêu trò "kéo vốn, đặt cược hộ", thực hiện gần 2.000 giao dịch, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc phủ nhận lừa đảo 67,7 tỉ đồng cùng "em gái nuôi"

(NLĐO) - Tại tòa, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc đã phủ nhận cùng "em gái nuôi" là Nguyễn Thị Hằng lừa đảo hơn 67,7 tỉ đồng

Đối tượng lừa đảo sập bẫy "chạy án"

(NLĐO)- Biết Linh bị các bị hại tố cáo, Thắng đã đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng "chạy án"

