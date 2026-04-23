Kết luận điều tra vụ người phụ nữ lừa đảo hơn 17 tỉ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Ngọc Nhung (SN 1986, tỉnh Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2019 đến tháng 12-2019, Nhung không có nghề nghiệp ổn định và đang nợ tiền nhiều người.

Để có tiền tiêu xài, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để “đáo hạn ngân hàng” và cho người khác vay lại nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng, 13 bị hại đã chuyển tiền cho Nhung. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17,3 tỉ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo “đáo hạn ngân hàng” – dù không mới nhưng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh hoặc giúp đỡ tài chính ngắn hạn.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi giao dịch tiền bạc, tránh trở thành nạn nhân. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.